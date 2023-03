Stand: 23.03.2023 09:49 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Grenzübergreifendes Projekt zum Klimawandel wird vorgestellt

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Kiel und dem dänischen Aalborg haben gemeinsam mit den Kommunen aus der deutsch-dänischen Grenzregion an dem Projekt "Neptun" gearbeitet. Dieses wird am Donnerstag und Freitag vorgestellt. Ziel ist es, die Wasser- und Abwassersysteme auf den Klimawandel vorzubereiten. Das Team entwickelte mehrere Prototypen, darunter beispielsweise ein Frühwarnsystem für Starkregen. Dieses befindet sich bereits am Technischen Betriebszentrum Flensburg (TBZ) in einer Testphase. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Schleswig: Naturfotos werden im Stadtmuseum ausgestellt

Ab Donnerstag sind im Schleswiger Stadtmuseum die schönsten Naturfotos aus vielen Teilen der Welt zu sehen. Dafür waren mehrere hundert Fotografinnen und Fotografen aus 38 Ländern unterwegs. Insgesamt machten sie 18.000 Bilder. 100 der besten Fotografien erhielten im Rahmen des Wettbewerbs "Naturfotograf 2022" einen Preis und hängen nun im Stadtmuseum. Die Ausstellung wird um 19 Uhr eröffnet. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

