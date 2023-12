Stand: 12.12.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Weniger Arbeitslose zwischen Lübeck und Fehmarn

Die Zahl der Beschäftigten zwischen Lübeck und der Insel Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist weiter angestiegen. Dies hat die Agentur für Arbeit Lübeck mitgeteilt. Laut der aktuellsten Auswertung waren Ende März dieses Jahres gut 167.000 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das entspricht einem Plus von 0,8 Prozent zum März 2022. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre beträgt das Plus sogar gut 18 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

Mühlentorbrücke in Lübeck wird gesperrt

In der Nacht zu Sonnabend wird die Mühlentorbrücke in Lübeck voll gesperrt. Grund ist die vierteljährliche Bauwerksprüfung der 125 Jahre alten Brücke. Zwischen 0.45 Uhr und 4 Uhr morgens sollen alle Bauteile der Brücke begutachtet werden. Die Gehwege unter der Brücke an den Ufern des Kanals bleiben während dieser Zeit geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

ADFC fordert bessere Radwege in Lübeck

Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e. V. (ADFC) gibt es in der Stadt Lübeck viele schlechte Radwege und hohe Unfallzahlen mit Radfahrern. Der Club hat ein Konzept vorgelegt, wie sich die Bedingungen bessern lassen sollen. Das Konzept sieht Velorouten für Lübeck vor. Vom ADFC heißt es: Erst wenn die Radrouten in Lübeck attraktiv und sicher sind, mache das Lust, das Auto stehen zu lassen und aufs Rad zu steigen. Das Konzept greift die bestehenden Planungen der Stadt auf und entwickelt sie weiter: Es sieht ein zusammenhängendes Netz von Hauptverkehrswegen für das Fahrrad vor. Die Routen verbinden die Wohngebiete mit Schulen, Hochschulen, Arbeitsplätzen, Einkaufszonen und Nachbargemeinden. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 08:30 Uhr

Pendler brauchen weiter Geduld: Züge zwischen Kiel und Lübeck fallen aus

Softwareprobleme sorgen auf der von erixx Holstein betriebenen Strecke zwischen Kiel und Lübeck dafür, dass weiterhin Züge ausfallen - 13 von 26 Akku-Zügen stehen nicht bereit. Heute wird die Verbindung vorerst nur im Stundentakt bedient. Laut Hersteller Stadler wird damit gerechnet, dass die Probleme bei den Akkuzügen erst im Frühjahr 2024 durch ein Softwareupdate behoben sein werden. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hofft, dass Stadler schnell Lösungen präsentieren werde. Von der Deutschen Bahn erwarte er zudem, die 22 zugesagten Züge als Reserve bereitzustellen - jedoch seien auch davon im Moment viele nicht einsetzbar. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 06:00 Uhr

Nach sechstem Spiel ohne Sieg: VfB Lübeck entlässt Trainer

Der VfB Lübeck hat Trainer Lukas Pfeiffer entlassen. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montagabend mit und reagierte damit auf die sportliche Talfahrt mit nur zwei Siegen aus 18 Spielen. Erst am Sonnabend hatte der Verein mit 0:4 gegen den FC Ingolstadt verloren - das sechste Spiel in Folge ohne Sieg. In der Tabelle fehlen Lübeck nun vier Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Die Nachfolge von Pfeiffer steht noch nicht fest. Bastian Reinhardt übernimmt die Mannschaft zunächst als Interimstrainer. Das nächste Auswärtsspiel findet am Freitagabend bei Rot-Weiß Essen statt. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2023 06:00 Uhr

