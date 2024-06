Kieler Woche Programm 2024: Große Gefühle und kleine Momente Stand: 01.06.2024 06:00 Uhr Die Kieler Woche findet in diesem Jahr vom 22. bis zum 30. Juni statt. Neben den sportlichen Wettkämpfen gibt es wieder viel zu erleben, auszuprobieren und zu genießen.

von Lisa Pandelaki

Die offizielle Eröffnung der Kieler Woche findet am Sonnabend, den 22. Juni auf dem Rathausplatz statt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Ex-Holstein-Kiel-Spieler Fin Bartels werden gemeinsam das Startsignal mit dem Typhon geben. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übernimmt das Anglasen. Und dann startet eine Woche voller großer und kleiner, lauter und leiser Aktionen, Wettbewerben, Konzerten und vielem mehr. Rund 500 Aktionen umfasst das Programm in diesem Jahr.

Eine Woche mit 500 Programmpunkten

Höhepunkte des Sommerfestivals sind wieder die hochkarätigen Segelwettbewerbe, das bunte, musikalische Programm auf großen und kleinen Bühnen, die Spiellinie, die bereits zum 50. Mal stattfindet und die Windjammerparade am 30. Juni, angeführt vom Segelschulschiff 'Gorch Fock'. Auch der Balloon Sail auf dem Nordmarktsportfeld, Open Ship, der internationale Markt und die Konzertreihe "gewaltig leise" auf der Freilichtbühne Krusenkoppel laden in diesem Jahr wieder zum Verweilen ein. Und neben dem großen Trubel gibt es natürlich auch wieder viele kleine Programmperlen zu entdecken.

Kämpfer: Kieler Woche lebt von den Menschen

"Die Kieler Woche ist ein Gesamtkunstwerk, das beides bietet: Die ganz großen Höhepunkte und die kleinen feinen Momente. Das macht unser Segel- und Sommerfestival so einzigartig", erklärt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Die Kieler Woche lebe vor allem von den vielen Menschen, die sich dafür engagierten und alles organisierten, so Kämpfer weiter.

Programm in App verfügbar

Eine der Neuheiten in diesem Jahr ist, dass es alle Veranstaltungen und Aktionen des internationalen Events auch in einer kostenlosen App zum Durchstöbern gibt. Nutzerinnen und Nutzer können Programmpunkte, die sie nicht verpassen wollen mit dem persönlichen Kalender auf ihrem Smartphone synchronisieren. Dazu gibt es einen Lageplan, der unter anderem Bühnen, Toiletten, Wasserspender und bewachte Fahrradparkplätze ausweist. Unter dem Namen "UpVisit" ist die App im Apple App Store und im Google Play Store zu finden.

Segelsport auf höchstem Niveau

Kernveranstaltung der "KiWo" 2024 sind die Segelwettbewerbe. Seglerinnen und Segler aus 50 Nationen treten in acht olympischen Disziplinen und elf internationalen Bootsklassen an. In der Audi Sailing Arena in Schilksee und auf den Media Walls im Stadtgebiet werden die Wettbewerbe auch live übertragen. "Segelsport auf höchstem Niveau gepaart mit vielfältigen, internationalen Begegnungen in einem ganz besonderen Umfeld", fasst Regattachef Dirk Ramhorst zusammen.

Internationaler Besuch auf dem Marinestützpunkt

Die Deutsche Marine erwartet auf ihrem Stützpunkt Kiel-Wik rund 40 Boote und Schiffe aus 16 Nationen. Ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch des Segelschulschiffes 'Gloria' aus Kolumbien, das auch im Rahmen von Open Ship besichtigt werden kann.

Viele Bühnen setzen auf Newcomer und lokale Musiker

Zu den musikalischen Top-Acts in diesem Jahr zählen Juli, Patrice, Stanfour, Stefanie Heinzmann, Max Giesinger und VIZE. Auf der Rathausbühne übernimmt der NDR an vier Tagen das Bühnenprogramm mit verschiedenen Konzerten. "Zusätzlich zu den Top-Acts setzt die Rathausbühne in diesem Jahr noch stärker auf kleine Momente. Wir geben Local Heroes eine Stimme und die Möglichkeit, vor großem Publikum zu spielen", verrät Ronald Köster, Projektleiter Rathausbühne im Kieler-Woche-Büro. Auch andere Bühnen wollen verstärkt Newcomern Raum geben.

Die Kieler Woche 2024 verspricht wieder jede Menge große Gefühle und kleine Momente. Neben der App ist das ganze Programm auch online nachzulesen.

