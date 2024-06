Stand: 01.06.2024 11:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Büdelsdorf: Nordart startet

Mit einem sogenannten PreOpening für geladene Gäste hat am Freitagabend in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) die 25. Nordart begonnen. Ab heute ist sie dann für alle geöffnet. Die Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst auf dem Gelände der historischen Eisengießerei gilt als eine der größten in ganz Europa. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2024 12:00 Uhr

Scharfe Kritik aus SH am Bundes-Klinik-Atlas

An dem erst vor kurzem vom Bundesgesundheitsministerium gestarteten Bundes-Klinik-Atlas übt Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) Kritik. Der Atlas enthalte gravierende Fehler, die seien unverantwortlich. Von der Decken wirft dem Bund unter anderem vor, teilweise veraltete Daten genutzt zu haben. Außerdem gebe es irreführende Treffer bei der Kliniksuche oder falsche Angaben zu Notfallstufen und Leistungsangeboten. Das könne im Notfall schwerwiegende Folgen haben, so von der Decken. Wenn der Bund nicht umgehend die Fehler korrigiere, müsse der Atlas vom Netz genommen werden, bis sie behoben seien. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2024 11:00 Uhr

Tag der Organspende: 400 Menschen in SH warten auf ein Organ

Am heutigen Tag der Organspende rufen landesweit Organisationen dazu auf, eine Entscheidung zu treffen, ob man nach seinem Tod seine Organe spenden will oder nicht. In Schleswig-Holstein warten laut der Deutschen Stiftung Organspende 400 Menschen auf ein Organ - die meisten auf eine Niere. Mit bis zu zehn Jahren Wartezeit sei aktuell ein Rekordhoch erreicht, sagt Felix Braun, Transplantationsmediziner am UKSH in Kiel. Zu wenige Menschen würden sich mit dem Thema Organspende auseinandersetzen und einen Organspendeausweis besitzen. Neu ist das Online-Organspenderegister, in welchem die Entscheidung zur Organspende hinterlegt werden kann. Bisher haben sich rund 118.000 Menschen registriert. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2024 10:00 Uhr

Zahl der Keuchhusten-Fälle in Schleswig-Holstein angestiegen

In Schleswig-Holstein gibt es wieder mehr Keuchhusten-Fälle. Seit Jahresbeginn wurden nach Angaben des Instituts für Infektionsmedizin in Kiel 284 Fälle registriert. Das sind schon jetzt mehr als im gesamten Jahr 2023. Durch die Corona-Pandemie waren die Fälle wegen der Abstands-Regeln deutlich zurückgegangen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2024 10:00 Uhr

10 Jahre Kieler Spendenparlament - Verein feiert Jubiläum

Das Kieler Spendenparlament feiert 10-jähriges Jubiläum und lädt heute zur Feier ins Casino der Stadtwerke Kiel ein. Unter dem Motto "Gemeinsam wird Gutes noch besser" unterstützt der Verein soziale und wohltätige Initiativen in der Landeshauptstadt. Etwa 150 Einzelpersonen und Unternehmen sind nach Angaben eines Sprechers im Parlament. Die ehrenamtlichen Mitglieder spenden selbst und entscheiden gemeinsam darüber, welches soziale Projekt finanziell unterstützt werden soll. Seit seiner Gründung habe man mehr als 540.000 Euro an 250 Projekte verteilen können, so der Sprecher. Bei der heutigen Veranstaltung vergibt das Kieler Spendenparlament auch mehrere Jubiläumspreise an unterschiedliche Organisationen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2024 09:00 Uhr

Timmendorfer Strand: Bergung des Pontons beginnt

Die havarierte Arbeitsplattform vor der Seebrücken-Baustelle in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) soll heute geborgen werden. Laut Gemeinde soll ein schwimmender Kran zum Einsatz kommen, die Aktion wird vermutlich den ganzen Tag dauern. Die 190 Tonnen schwere Plattform hatte sich vor eineinhalb Wochen bei hohen Wellen losgerissen, war Leck geschlagen und auf Grund gelaufen. Verzögerungen beim Seebrücken-Bau soll es laut Gesine Muus, Kur-Betriebs in Timmendorfer Strand, durch die Havarie aber nicht geben. Die Eröffnung der gut 400 Meter lange Ostsee-Brücke ist für September geplant. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2024 08:00 Uhr

Entwarnung nach Gas-Leck in Norderstedt

Nachdem am Freitagmittag in Norderstedt (Kreis Segeberg) eine Hauptgasleitung beschädigt worden war, konnte das Leck laut Feuerwehr in der Nacht zu Sonnabend abgedichtet werden. Bis dahin strömte Gas mit Hochdruck aus - es bestand Explosionsgefahr. Angrenzende Wohnhäuser in der Ulzburger Straße wurden evakuiert. Nach der Abdichtung konnten die rund 20 betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner zurück in ihre Wohnungen. Rund 30 Feuerwehrleute waren vor Ort. Nach Angaben der Feuerwehr entstand das Leck im Rahmen einer bestehenden Baustelle. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2024 08:00 Uhr

Wetter: Nachlassende Schauer zum Abend

Heute Nachmittag gibt es einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken, ganz vereinzelt kann es auch Schauer oder Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Hohenfelde (Kreis Plön) bis 25 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Es weht ein schwacher, teils mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2024 08:00 Uhr

