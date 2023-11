Stand: 28.11.2023 09:57 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schwarzenbek: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen

Nachdem am Wochenende in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) Jugendgruppen aneinandergeraten waren, ermittelt die Polizei jetzt in mehreren Fällen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Raubes und des Landfriedensbruchs. Zwei Jugendgruppen aus Hamburg und Schwarzenbek hatten sich am Sonnabend gegenseitig bedroht. Mehr als 15 Streifenwagen waren zum Bahnhof in Schwarzenbek gefahren und haben die Situation beruhigt. Zwei Jugendliche wurden bei dem Streit leicht verletzt. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Gewaltsamer Tod in Aumühle: Urteil im Prozess erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau aus Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird heute das Urteil erwartet. Vor dem Amtsgericht Ratzeburg muss sich der Ehemann wegen Totschlags verantworten. Er soll laut Anklage seine Frau im März dieses Jahres nach einem Streit erwürgt haben. Die Leiche wickelte er in eine Abdeckplane und legte sie ins Schlafzimmer. Anschließend wählte er den Notruf und gab an, seine Frau getötet zu haben. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Vor Gericht ließ er erklären, dass er aus Notwehr gehandelt habe. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Lübecker Umweltsenator Ludger Hinsen aus CDU ausgetreten

Der Lübecker Innen- und Umweltsenator Ludger Hinsen ist aus der CDU ausgetreten. Das hat Hinsen auf NDR-Nachfrage bestätigt. Er wolle sich zu den Gründen nicht äußern, so der Senator. Der CDU-Kreisvorsitzender Carsten Grohmann bedauere den Austritt sehr. Die Lübecker CDU verliert damit ihren einzigen Senator in der Bürgerschaft. Hinsen bleibt zwar im Amt, ist jetzt aber parteilos. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Kunsthandwerkermarkt in der St.-Petri-Kirche

In Lübeck eröffnet heute der Kunsthandwerkermarkt in der St. Petri-Kirche. Bis zum 17. Dezember gibt es hier jeden Tag unter anderem Holz-, Metall- und Keramikarbeiten von Künstlerinnen unf Künstlern aus dem Ostseeraum. Höhepunkt wird der Besuch der schwedischen Lichterkönigin Lucia sein, die am Nikolaustag mit ihrem Gefolge erwartet wird. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

