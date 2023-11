Erster Schnee in Teilen Schleswig-Holsteins Stand: 28.11.2023 10:14 Uhr Der Winter ist da in Schleswig-Holstein: Zumindest in Teilen des Landes war am Morgen alles weiß. Laut Polizei haben Schnee und Glätte auch zu einigen Unfällen geführt.

In Lübeck sind die Dächer und Straßen am Morgen leicht bepudert mit Schnee, in Kiel oder im Kreis Plön konnten sich die Menschen sogar über eine richtig weiße Schneedecke freuen. Andere Landesteile wie etwa Flensburg bekamen gar nichts ab von der weißen Pracht. Im Laufe des Tages ziehen von der Nordsee her erneut Wolken auf. Laut Deutschem Wetterdienst soll dann vor allem in Dithmarschen Schnee herunterkommen. Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es winterlich mit Temperaturen, die zum Teil deutlich im Minusbereich liegen. Immer wieder soll noch Schnee fallen - für November also ziemlich früh im Jahr.

Autofahrer sollten vorsichtig fahren

Die Polizei warnt vor glatten Straßen im Norden: Nach Angaben der Leitstellen hat es bereits am Morgen einige Unfälle gegeben, unter anderem auf der A1. Dabei blieb es aber bis jetzt bei Blechschäden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2023 | 08:00 Uhr