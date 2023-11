Stand: 27.11.2023 09:58 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lindenau bleibt Bürgermeister von Lübeck

Jan Lindenau (SPD) bleibt Bürgermeister von Lübeck. Der Amtsinhaber ist bei der Stichwahl am Sonntag mit 65,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Herausforderin Melanie Puschaddel-Freitag von der CDU bekam 34,2 Prozent. Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte Lindenau 42,5 Prozent und Puschaddel-Freitag 23,6 Prozent der Stimmen erhalten. In der zweiten Runde reicht eine einfache Mehrheit aus. Zur Wahl aufgerufen waren insgesamt etwa 175.000 Lübeckerinnen und Lübecker. Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 27,1 Prozent, das ist im Vergleich zu den vergangenen Wahlen sehr niedrig. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck holt in 3. Liga Punkt gegen Arminia Bielefeld

Der VfB Lübeck hat in der dritten Liga einen Punkt gegen Arminia Bielefeld geholt. Die Lübecker lagen im Stadion an der Lohmühle nach knapp einer Stunde schon 0:2 zurück, kamen durch Tore von Mats Facklam jedoch ins Spiel zurück. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit. In der Regionalliga Nord spielte Phoenix Lübeck beim VfB Oldenburg 1:1. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

Polizei warnt zum Start der Weihnachtsmärkte vor Taschendieben

Heute starten in Schleswig-Holstein zahlreiche Weihnachtsmärkte, darunter auch in Lübeck. Die Polizei appelliert zum Start an alle Besucherinnen und Besucher, im Gedränge auf ihre Wertsachen zu achten. Denn jeden Winter werden dutzende Diebstähle auf Schleswig-Holsteins Weihnachtsmärkten angezeigt. Damit nichts gestohlen wird, rät Marcel Schmidt vom Landespolizeiamt, Portemonnaies und andere Wertsachen in Innentaschen aufzubewahren. Die Polizei ist außerdem auf den Weihnachtsmärkten verstärkt präsent. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 07:00 Uhr

