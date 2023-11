Stand: 23.11.2023 09:18 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Alte Munition in der Ostsee: Sprengung birgt Gefahr

Etwa 50.000 Tonnen alter Weltkriegsmunition rotten allein in der Lübecker Bucht vor sich hin. Viele der nach dem Zweiten Weltkrieg verklappten Bomben sind in schlechtem Zustand und setzen giftiges TNT frei. Aktuell forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu, wie die Altlasten aus dem Meer geholt werden können. Im kommenden Jahr startet ein Pilotprojekt in der Ostsee, gefördert mit 100 Millionen Euro vom Bund. Wissenschaftler der Christian-Albrechts-Universtät zu Kiel wiesen bei der Sprengung von Weltkriegsmunition teilweise millionenfach erhöhte Werte des Sprengstoffs TNT nach. Sie empfehlen deshalb andere Techniken, wie zum Beispiel den Einsatz von Robotern. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Weihnachtsmarktpreise sollen überwiegend stabil bleiben

Trotz Inflation sollen die Preise auf den Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein in diesem Jahr überwiegend stabil bleiben, verspricht der Schaustellerverband. In Lübeck wird der Punsch allerdings an manchen Ständen um 50 Cent teurer. Der Grund dafür sind gestiegene Standmieten. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Region bei Touristen sehr beliebt

Schleswig-Holstein bleibt bei Touristen weiterhin sehr beliebt. Laut Statistikamt Nord wurden in den ersten neun Monaten des Jahres in Lübeck rund 2,7 Prozent mehr Gästeankünfte gezählt als im Vorjahreszeitraum. Die Touristen übernachteten hier allerdings etwas seltener. Im Kreis Herzogtum Lauenburg gab es bei den Übernachtungen ein Plus von mehr als sieben Prozent - Camping nicht mit eingerechnet. In Ostholstein zeigte sich keine Veränderung bei den Übernachtungen, wohl aber ein Plus von knapp sechs Prozent bei den Tagestouristen. Besonders beliebt war Eutin. In der Kreisstadt wurden von Januar bis Ende September mehr als doppelt so viele Gäste gezählt wie im Vorjahreszeitraum. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

