Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bundesweite Warnstreiks - Auch am Universitätsklinikum Lübeck

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute wieder zu bundesweiten Warnstreiks unter anderem am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und Lübeck aufgerufen. Daran sollen sich laut Gewerkschaft alle Tarifbeschäftigten, Auszubildenden, Praktikanten und Studierenden beteiligen, erklärt Andreas Wübben, Geschäftsführer von ver.di Bezirk Lübeck/Süd-Ostholstein: dritte Verhandlungsrunde am 7. und 8. Dezember." Der Streik sorge für erhebliche Auswirkungen am UKSH, kündigt Wübben an. "Es wird in keinem Fall ein regulärer Betrieb möglich sein. Wir haben Notdienstvereinbarungen, mit denen eben Notdienst gewährleistet ist, der bedeutet, lebensnotwendige Operationen oder eben, wenn es Unfälle oder Vergleichbares gibt." Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 7. und 8. Dezember angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

Forderung der Initiative "Klimaentscheid": Klimaneutrales Lübeck 2035

Die Initiative "Klimaentscheid" hat im August fast 11.600 Unterschriften übergeben. Ihre Forderung: Lübecksoll bis 2035 klimaneutral werden, statt wie von der Stadt geplant, 2040. Die Unterschriften sind geprüft und die Kommunalaufsicht hat das Bürgerbegehren für zulässig erklärt. Jetzt muss die Bürgerschaft kommende Woche entscheiden, ob sie der Forderung zustimmt. Lehnt sie ab, können die Lübecker am 14. Januar in einem Bürgerentscheid abstimmen. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Benefizkonzerte für Kinderkrebsstation im UKSH

Mit zwei Benefizkonzerten wollen Musikerinnen und Musiker verschiedener Kirchengemeinden die Kinderkrebsstation im UKSH in Lübeck unterstützen. Sie treten morgen Abend um 18 Uhr in der Neuapostolischen Kirche und am Sonntag um 17 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche jeweils in Lübeck auf, teilte der evangelische Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mit. Der Eintritt ist frei, es werde aber um Spenden für die Kinderkrebsstation gebeten. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

