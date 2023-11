Stand: 10.11.2023 10:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

A1: Bauarbeiten bei Oldenburg werden beendet

Die Bauarbeiten auf der A1 zwischen Lensahn und Oldenburg-Nord (beide Kreis Ostholstein) werden heute abgeschlossen. Dies teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Demnach wird die Fahrbahn Richtung Fehmarn mit den Anschlussstellen Oldenburg-Süd und Oldenburg-Mitte gegen Mittag wieder für den Verkehr freigegeben. In dem Bereich wurde die Fahrbahndecke erneuert. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 10:00 Uhr

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) fordert mehr Tempo beim Bau der Hinterlandanbindung für die feste Fehmarnbeltquerung. Das machte er bei einem Termin auf der Insel Fehmarn (Kreis Ostholstein) deutlich. Bei diesem hatten sich am Donnerstag Vertreter der Gemeinde, der Deutschen Bahn sowie der Infrastrukturgesellschaft DEGES getroffen, um sich auszutauschen. In sechs Jahren soll der Tunnel nach Dänemark fertig sein. Bis dahin müssten auch die B207 ausgebaut sowie die Bahnstrecke und der Tunnel durch den Fehmarnsund fertig sein, so Madsen. Zudem müsse auch der Brandschutz sichergestellt sein. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Brand in JVA Lübeck - Insasse gerettet

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat es am Donnerstagnachmittag in einer Zelle gebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle soll die Matratze eines Häftlings Feuer gefangen haben. Vollzugsbeamte konnten den Mann aus seiner Zelle retten und eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Sechs Mitarbeiter der JVA und der Gefangene erlitten Rauchgasvergiftungen, sie wurden vom Rettungsdienst untersucht. Der Häftling und eine Beamtin mussten ins Krankenhaus gefahren werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Tumulte und Drohungen bei Gerichtsprozess in Lübeck

Beim zweiten Verhandlungstag des Prozesses zum Überfall auf einen Geldtransporter vor dem Landgericht Lübeck hat es Drohungen und Tumulte gegeben. Nach Angaben der Polizei war einer der Angeklagten ausgerastet und auf einen Mitangeklagten losgegangen. Er drohte, ihn und seine Schwester zu töten. Die Verhandlung musste unterbrochen werden, erst später konnte sie mit großem Polizeiaufgebot fortgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

