Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Land will bei Deichaufbau nach Jahrhundertsturmflut helfen

Der Landrat des Kreises Ostholstein, Timo Gaarz (CDU), und Lübecks Bürgermeister, Jan Lindenau (SPD), haben sich mit anderen von der Jahrhundertsturmflut betroffenen Politikern und Umweltminister Tobias Goldmschmidt (Grüne) getroffen. Thema waren Küstenschutzmaßnahmen und die Herausforderungen des Ostseeküstenschutzes. Demnach sind die Notsicherungsmaßnahmen an den Küstenschutzanlagen weitgehend abgeschlossen. Jetzt gehe es darum, die rasche und möglichst unbürokratische Wiederherstellung der Deiche anzugehen, erklärte der Minister. Das Land werde hier finanziell, technisch und auch genehmigungsseitig unterstützen, so Goldschmidt. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Zwei Brände im Krankenhaus Eutin

Im Neubau des St. Elisabeth Krankenhauses Eutin (Kreis Ostholstein) hat es gleich zweimal gebrannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers rückten Einsatzkräfte am Dienstagabend zum ersten Mal aus. Gegen kurz vor 5 Uhr gab es dann erneut ein Feuer. Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. In beiden Fällen ist die Brandursache noch unklar. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, ermittelt die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Prozess in Lübeck: Überfall auf Bäckerei

Das Landgericht Lübeck beschäftigt sich heute mit einem spektakulären Überfall auf eine Bäckerei. Vier Männer sollen im April die Produktionshalle der Bäckerei in Lübeck ausgeraubt haben. Ihre Beute: Bargeld im Wert von mehr als 217.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern gemeinschaftlichen schweren Raub unter Verwendung einer Schusswaffe vor. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 06:30 Uhr

Fehmarn: Paar findet 140 Gramm schweren Bernstein in Ostsee

Nach der großen Ostsee-Sturmflut hat ein Paar auf Fehrmarn (Kreis Ostholstein) einen Sensationsfund gemacht: einen 140 Gramm schweren Bernstein im Wasser. "Dieses Ausmaß ist schon gigantisch, gerade für die westliche Ostsee", sagte Finder Carsten Kühl. Für Hobby-Fossiliensucherinnen und -sucher ist es oftmals gar nicht so einfach den Unterschied zwischen Bernstein und Phosphor zu erkennen - der ist gefährlich und könnte in der Hosentasche in Flammen aufgehen. Der Wert des Bernstein-Funds noch unklar - das Paar will ihn aber ohnehin behalten. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 18:45 Uhr

A20: Vollsperrung der Anschlussstelle Lübeck-Genin

Die Anschlussstelle Lübeck-Genin der Autobahn A20 in Fahrtrichtung Osten wird am Donnerstag voll gesperrt. Grund ist eine Tagesbaustelle. Das hat die Autobahngesellschaft des Bundes mitgeteilt. Dabei soll laut einer Sprecherin die Griffigkeit der Rampe verbessert werden. Die Sperrung gilt von 9 bis 16 Uhr. Betroffen sind sowohl die Ein- als auch die Ausfahrt. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

