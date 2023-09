Stand: 29.09.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

55-Jährige in Lübeck getötet

Nach dem Tod einer 55-jährigen Frau in der Lübecker Innenstadt ermittelt die Polizei gegen einen24-Jährigen. Er steht nach Angaben der Beamten in Verdacht, die Frau am Donnerstagnachmittag gewaltsam getötet zu haben. Opfer und Täter sollen in einem familiären Verhältnis zueinander stehen. Die genauen Hintergründe der Tat stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Lübeck verabschiedet Haushalt - Das Buddenbrookhaus ist nicht darin

Die Hansestadt Lübeck hat am Donnerstag in der Bürgerschaft den rund 1,1 Milliarden Euro schweren Haushalt der Stadt beschlossen. Das Buddenbrookhaus war dabei nicht Teil dessen. Die Lübecker Bürgerschaft sprach sich gegen den Dringlichkeitsantrag der SPD aus. Dies bedauert die Projektleiterin des Museums Caren Heuer: "Die Investitionsbank SH hat schriftlich auf Antwort bis zum 2. Oktober gedrungen. Die Bürgerschaft hat die Dringlichkeit dieser Fragestellung nicht anerkannt." Caren Heuer fürchtet, dass das Buddenbrookhaus zur Bauruine werden könnte. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Erneuerung der Hüxtorstraße soll bis Dezember dauern

Seit Mitte Februar 2023 erneuern die Entsorgungsbetriebe Lübeck den Regenwasserkanal in der Hüxtertorallee. Die Fertigstellung verzögert sich aufgrund der archäologischen Funde bis in den Dezember 2023, teilte die Stadt mit. Bereits im Vorfeld war bekannt, dass die Baumaßnahme möglicherweise einen historischen Friedhof vor dem ehemaligen Mühlentor berühren könnte. Da die Freilegung und Dokumentation von Gräbern sorgfältig untersucht werden muss, sei diese sehr zeitaufwendig, so die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.09.2023 | 08:30 Uhr