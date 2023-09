Am Wochenende droht wieder Bahnchaos rund um Lübeck Stand: 29.09.2023 12:40 Uhr Bahnreisende müssen sich am Wochenende rund um Lübeck wieder auf Verzögerungen einstellen. Weil so viele Busfahrer krank sind, kann ein Schienenersatzverkehr nicht wie geplant stattfinden.

Bereits am vergangenen Wochenende mussten sich Bahnreisende auf Probleme auf den Strecken nach Hamburg, Travemünde und Neustadt einstellen. Grund dafür ist eine Baustelle auf dem betreffenden Streckenabschnitt. Auch an diesem Wochenende können dort keine Züge fahren. Für den geplanten Schienenersatzverkehr gibt es aber wieder nicht genügend Busse. Zu viele Busfahrer sind erkrankt. Die Bahn selbst rät Fahrgästen erneut nur zu reisen, wenn unbedingt nötig.

Fahrgastverband Pro Bahn: Ausfälle erreichen neue Dimension

Während der Ausfälle am letzten Wochenende sagte Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn bereits, dass er einen solchen massiven Ausfall noch nie erlebt hätte. Da die Bahn ihr Streckennetz grundlegend sanieren will, werde es bald noch mehr Schienenersatzverkehr geben, so Naumann - dabei gibt es schon heute zu wenige Busfahrer.

Mehr Geld für Busfahrer und Lokführer gefordert

Um Engpässe wie diese zu vermeiden fordert Naumann, die Berufe Lokführer und Busfahrer attraktiver zu machen. "Man muss die Leute anständig bezahlen", so Naumann. Der Staat müsse außerdem die Ausbildung finanziell unterstützen.

Welche Busse fahren von und nach Lübeck? Aktuelle Informationen im Internet

Informationen darüber, welche Busse und Züge fahren und welche nicht, soll es laut Bahn im Internet auf www.bahn.de geben und in der DB-Navigator-App.

