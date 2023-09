Stand: 28.09.2023 10:13 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Pilotprojekt zur Munitionsbergung

In der Lübecker Bucht startet im nächsten Jahr ein Pilotprojekt zur Bergung gefährlicher Weltkriegsmunition. Hierbei werden Kampfmittelexperten Bomben, Granaten, Torpedoköpfe und Seeminen vom Grund der Ostsee bergen und unschädlich machen, so das Thünen-Institut. Finanziert wird das Projekt vom Bund. 2025 soll neben der Ostsee dann auch die Nordsee mit neuer Technik vollständig von der verklappten Munition und chemischer Kampfstoffe befreit werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Landessynode der Nordkirche beginnt in Travemünde

Die Nordkirche tagt seit heute in Lübeck-Travemünde. Thema der 18. Tagung der zweiten Landessynode der Nordkirche ist Geschlechtervielfalt. Bis Sonnabend werden die rund 150 Synodalen über das entsprechende Kirchengesetz beraten. Neben der Gleichstellung von Frauen und Männern soll die rechtliche Anerkennung vielfältiger Geschlechteridentitäten verankert werden, so die Nordkirche. Ziel soll es sein, Diskriminierung zu verbieten, aber auch, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu stärken. Am Freitag werden sich die Synodalen auf einen gemeinsamen Pilgerweg entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze begeben. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Neue Skulptur im Günther Grass-Haus

Der Skulpturengarten des Günther Grass-Hauses wird heute um eine Skulptur erweitert. Der Galerist Frank-Thomas Gaulin, der das Kunstwerk von einem privaten Sammler gekauft hatte, schenkt dem Forum eine Sandsteinfigur. Diese stammt aus den früheren Schaffensjahren von Günter Grass. Das etwa 40 Zentimeter große Standbild hat die Form eines Vogels. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

