Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Stand: 05.09.2023 09:27 Uhr

Polizei ermittelt nach blutigem Streit in Schwarzenbek

Bei einem Streit unter mehreren Männern in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein 30-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hatten sich am Freitagabend vier Männer und ein Jugendlicher erst in einer Wohnung und dann in einem Hinterhof gestritten. Dabei stach einer der Kontrahenten auf den 30-Jährigen ein und verletzte ihn am Oberkörper. Das Opfer wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Kripo ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:30 Uhr

A1-Sanierung: Weniger Fahrstreifen zwischen Sereetz und Pansdorf

Am Dienstag beginnen die Arbeiten zur A1-Sanierung zwischen Sereetz und Pansdorf (beide Kreis Ostholstein). Außerdem wird die Anschlussstelle Ratekau ab dem 14. September für mehrere Monate gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH ergeben sich bereits seit Montag Änderungen für Autofahrende: Vom 4. bis 17. September steht auf diesem Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Norden zum Teil nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In die Gegenrichtung wird der Verkehr über zwei Fahrstreifen geführt. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:30 Uhr

Erfolgreiche Suchaktion nach Schuljungen

Die Polizei hat am Montag mehrere Stunden lang nach einem Neunjährigen gesucht. Der Schuljunge wurde laut Polizei schließlich unversehrt in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) entdeckt. Eigentlich wollte der Junge in Gremersdorf in einen Bus einsteigen und nach Fehmarn zur Grundschule fahren. Dort kam er aber nicht an. Vier Streifenwagen machten sich auf die Suche - Busse und Taxen wurden abgefragt - ohne Erfolg. Vier Stunden später wurde das Schulkind dann gefunden. Ob es den falschen Bus genommen hatte oder der Bus nicht wie geplant in Landkirchen anhielt, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

