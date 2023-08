Stand: 11.08.2023 09:54 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lagerverkauf im Karstadt in Lübeck

Ende Januar 2024 schließt das Karstadt-Haus in der Lübecker Innenstadt. Schon jetzt beginnt der Lagerverkauf. Ab sofort gibt es Mode, Parfüm, Schreibwaren, Spielzeug und vieles mehr stark reduziert. Nach Angaben des Betriebsrats ist die Schließung für die Belegschaft eine große Belastung. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bangen um ihre Zukunft. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

Straßensperrungen und Umlweitungen in Neustadt und Eutin

In Neustadt und Eutin im Kreis Ostholstein müssen Autofahrerinnen und Autofahrer ab Montag mehr Zeit einplanen und sich auf Umleitungen einstellen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. In Neustadt wird der Bahnübergang Holmer Weg modernisiert und darum für den Autoverkehr gesperrt. Für Bahnreisende gibt es vom 11. bis zum 25. September einen Schienenersatzverkehr, Züge werden durch Busse ersetzt. In Eutin wird zudem die Eisenbahnbrücke saniert. Daher wird die darunter durch führende Albert-Mahlstedt-Straße gesperrt. Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

Pläne für Buddenbrookhaus in Lübeck: Politiker bitten um Aufschub

Der Hauptausschuss der Lübecker Bürgerschaft hat am Donnerstag in einer Sondersitzung über die weitere Sanierung des Buddenbrookhauses diskutiert. Die Politiker bitten darum, eine Entscheidung erst nach der Bürgermeisterwahl im November zu fällen. Im Februar hatte die Bürgerschaft beschlossen, dass das denkmalgeschützte Kellergewölbe nicht für eine Treppe durchbrochen werden darf. Damit änderte sich der Sanierungsplan, die Bauarbeiten wurden gestoppt. Die landeseigene Investitionsbank kündigte an, dass die Förderung in Höhe von 19 Millionen Euro wegfalle, wenn die Stadt das Haus nicht wie ursprünglich geplant umbaue. Die Mitglieder der Bürgerschaft empfehlen Bürgermeister Jan Lindenau (SPD), die Pläne für das Haus zu überarbeiten und eine Fristverlängerung der zugesagten Fördergelder zu beantragen. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 06:00 Uhr

