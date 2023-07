Karstadt in Lübeck macht endgültig zu Stand: 28.07.2023 08:30 Uhr Karstadt in Lübeck macht Ende Januar 2024 endgültig für immer dicht. Der Konzern und der Vermieter des Traditionsstandortes in der Hansestadt konnten sich offenbar nicht einigen, wie es künftig hätte weitergehen können.

von Moritz Ohlsen

Das Warenhaus Karstadt in Lübeck wird in einigen Monaten für immer schließen. Das bestätigte eine Betriebsrätin am Freitagmorgen NDR Schleswig-Holstein. Gespräche von Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) mit Galeria Karstadt Kaufhof und dem Immobilieneigentümer RFR konnten die Schließung offenbar nicht verhindern. Daraufhin kündigte der Warenhaus-Konzern den Mietvertrag, hieß es am Donnerstag auf der Betriebsversammlung. Zum 31. Jaunuar 2024 wird die Fililale nun also geschlossen. 90 Beschäftigte sind von dieser Entscheidung betroffen. Sie wurden offenbar von der Geschäftsführung in einer Mitteilung informiert. Die Karstadt-Filiale in Kiel soll bestehen bleiben.

Konsumflaute macht Konzern offenbar zu schaffen

Ende Oktober 2022 hatte Galeria Karstadt Kaufhof zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren Insolvenz angemeldet. Als Gründe gab der Konzernchef die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute durch die Corona-Lockdowns in Deutschland an. Bereits zwei Mal bekam Galeria Karstadt Kaufhof staatliche Unterstützung. Insgesamt 680 Millionen Euro erhielt der Warenhauskonzern aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. 2020 konnte die Schließung der Filiale in der Lübecker Innenstadt mithilfe des Schutzschirmverfahrens abgewendet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.07.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Einzelhandel