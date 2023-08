Stand: 04.08.2023 13:20 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bahnverkehr zwischen Lübeck und Hamburg eingeschränkt

Auf der Bahnstrecke von Lübeck nach Hamburg fahren zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide aktuell keine Züge. Der Grund: ein Baum droht ins Gleisbett zu fallen, so eine Bahnsprecherin auf NDR-Anfrage. Seit 10:30 Uhr ist deshalb ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen, so die Bahn weiter. Wann der Betrieb wieder normal läuft, ist derzeit nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 13:00 Uhr

Sanierung der L 57 fordert weiter Geduld

Die Sanierung der Landesstraße 57 zwischen Schönwalde und Lensahn im Kreis Ostholstein ist eine Geduldsprobe für den Autoverkehr. Die insgesamt 8,4 Kilometer lange Strecke wird seit mittlerweile zweieinhalb Jahren erneuert. Die Umleitung ist 22 Kilometer lang und benötigt wesentlich mehr Zeit. Ein Ende der Arbeiten ist aber in Sicht, erklärt Britta Lüth vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Der sogenannte zweite Bauabschnitt soll am 29. September 2023 für den Verkehr freigegeben werden. Allerdings geht es danach mit dem dritten Abschnitt in der Ortsdurchfahrt Schönwalde weiter. Dort werden laut Lüth noch mal rund elf Millionen Euro verbaut. Gemeinsam mit der Gemeinde und dem Zweckverband wird da noch am Regenwasserkanal und an der Trinkwasserleitung gearbeitet. Ab 6. November beginnt in Schönwalde der dritte Bauabschnitt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum 1. Dezember 2025 dauern. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

"Dörfer zeigen Kunst" startet

In 18 Dörfern im Lauenburgischen, von Albsfelde bis Ziethen stellen die Menschen nun wieder ihre Dorfgemeinschaftshäuser zur Verfügung, um dort Kunst auszustellen. In Kittlitz sind unter anderem Skulpturen, Fotografien und Acrylbilder zu sehen. Heute Abend ab 19 Uhr wird die Aktion in Groß Sarau eröffnet, danach sind die Ausstellungsräume in den Dörfern an jedem August-Wochenende geöffnet. Alle Infos dazu gibt es auf der Internetseite von "Dörfer zeigen Kunst". | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

