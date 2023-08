VfB Lübeck: Endlich die volle Dröhnung 3. Liga

Stand: 02.08.2023 17:04 Uhr

Der Aufsteiger freut sich zum Saisonauftakt in der 3. Liga auf einen Top-Gegner, Absteiger SV Sandhausen, und erwartet am Sonnabend viele Zuschauer in der heimischen Lohmühle. Das Stadion soll ein Schlüssel sein für den Klassenerhalt.