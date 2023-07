Stand: 25.07.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Travemünder Woche: Regatta-Abbruch wegen Gewitter

Das heftige Gewitter über Lübeck hat gestern auch für Probleme bei den Regatten der Travemünder Woche gesorgt. Bis zum Montagnachmittag hatten die Seglerinnen und Segler auf der Ostsee sehr gute Windbedingungen, hieß es von den Verantwortlichen. Dann saugte die Gewitterzelle den Wind an und sorgte zunächst für Flaute. Anschließend kam der Wind aus der komplett anderen Richtung. Die Wettfahrtleitung ließ daraufhin alle Sportlerinnen und Sportler an Land segeln, da das Gewitter über die Lübecker Bucht zu ziehen drohte. Heute steht unter anderem das Finale der Segel Champions League an - sowie um 17 Uhr ein Trave Race der 49er-Klasse. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:30 Uhr

Gewitter sorgt für Starkregen in Lübeck

Ein kurzes aber heftiges Gewitter hat am Montagabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in der Region geführt. Nach Angaben der Leitstelle ging es dabei vor allem um überschwemmte Straßen sowie vollgelaufene Keller und Garagen. In Lübeck kamen Autos gegen 18 Uhr durch den Starkregen nur noch langsam voran. In mehreren Stadtteilen liefen Gullys über. Besonders betroffen waren die Stadtteile Moisling und Buntekuh. Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter Regen fielen in Lübeck innerhalb weniger Minuten. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:30 Uhr

A1-Vollsperrung zwischen Lübeck und Hamburg

Die A1 zwischen Lübeck und Hamburg wird heute Abend für 15 Stunden komplett gesperrt. Grund sind Brückenarbeiten an der Anschlussstelle Reinfeld. Nach dem Abriss der maroden A1-Brücke aus den 70er Jahren soll nun bald die Neue montiert werden. Für die Vorbereitungen wurde die Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) schon Montagabend gesperrt. Die komplette Autobahn wird dann ab heute Abend um 19 Uhr bis Mittwochvormittag um 10 Uhr gesperrt. Auch in den Nächten bis Freitag müssen Auto- und Lkw-Fahrer immer wieder mit Behinderungen rechnen, weil einzelne Fahrstreifen für die Brückenarbeiten gesperrt werden. Mindestens eine Spur je Richtung solle aber befahrbar bleiben, hieß es von der Autobahn GmbH. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:30 Uhr

