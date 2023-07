Stand: 20.07.2023 16:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Travemünder Woche beginnt am Freitag

Die 134ste Travemünder Woche wird am Freitagabend um 18 Uhr feierlich eröffnet. Zum ersten Mal seit drei Jahren wird es wieder ein Riesenrad geben. Weitere Attraktionen nannte Christian Martin Lukas vom Lübeck Travemünde Marketing: "Einmal übersetzen direkt zur Passat, da wird’s das Classical Beat geben mit einem großen Dome, das hat auch eine ganz andere Klangfarbe, zur Beach Bay rüber mit einer eigenen Bühne, da kann man entlangschlendern und mit der Autofähre zurückfahren." Außerdem bietet die Travemünder Woche eine Hafengalerie, eine maritime Kunstausstellung. Die Travemünder Woche geht bis zum 30 Juli. Es werden für die Segelwettkämpfe rund 1.400 Seglerinnen und Segler und rund eine halbe Million Gäste erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

Neuer Anleger am Skandinavienkai in Travemünde

Am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde können ab sofort Schiffe mit einer Länge bis 250 Meter mithilfe einer festen Rampe abgefertigt werden. Dies ermögliche der neue Anleger, teilte die Lübecker Hafen-Gesellschaft mit. In den vergangenen Wochen wurden dort bereits zwei RoRo-Schiffe (Roll on - Roll off) der neuen Generation probeweise abgefertigt. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

Lübecker Museumsnacht findet am 26. August statt

Unter dem Motto "Come together" findet die 21. Lübecker Museumsnacht am 26. August statt. Museen, Galerien und Kultureinrichtungen stellen von 18 Uhr bis Mitternacht ein buntes Programm auf die Beine, heißt es von den Lübecker Museen. Der Ticketvorverkauf ist ab sofort gestartet und bietet zwei Euro Frühbucherrabatt. Die Tickets lassen sich auf der Internetseite der Lübecker Museen bestellen. Der offizielle Ticketverkauf beginnt am 1. August. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

