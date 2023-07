Stand: 07.07.2023 09:17 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

A20: Ausfahrt zur A1 gesperrt

Auf der A20 wird am Freitag und am Montag jeweils zwischen 9 und 18 Uhr die Ausfahrt zur A1 in Fahrtrichtung Fehmarn (Kreis Ostholstein) gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH Nord ist die Sperrung nötig, weil die Ausfahrt für Schwertransporte von Windkraftanlagen zum Windpark Sipsdorf umgebaut wird. Die Umleitung führt über die Ausfahrt Lübeck-Genin. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

Unfall auf B207 sorgt am Donnerstag für kurzzeitige Sperrung

Die B207 ist im Fredeburger Wald (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Donnerstag im Berufsverkehr nach einem Unfall voll gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei waren zwei Männer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hinter die Leitplanke geraten. Dabei stürzte der Wagen eine Böschung herunter und rammte einen Baum. Die beiden Männer mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die B207 war zwischen den Abfahrten Mölln-Nord und Fredeburg eine Stunde lang voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

Kinder und Jugendliche für Nordische Filmtage gesucht

Bis zu den Nordischen Filmtagen Lübeck vom 1. bis zum 5. November ist es noch etwas hin, doch bereits jetzt werden Kinder und Jugendliche für die Jurys gesucht. Zum 65. Mal zeigen die Nordischen Filmtage die neuesten Filme aus dem Norden und dem Baltikum. Das Festival bietet wieder jungen Filmfans aus Lübeck und dem Umland die Möglichkeit, exklusiv in das Festivalgeschehen einzutauchen, als Reporter über die Filme zu berichten, Interviews zu führen und eigene Videos zu drehen oder als Teil der Kinder- oder Jugendjury hochdotierte Preise zu vergeben, erklärt Hanna Reifgerst von den Nordischen Filmtagen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Interessierte Kinder und Jugendliche finden alle Infos zur Juryteilnahme auf der Internetseite der Nordischen Filmtage. Die Bewerbungsfrist für die Jurys läuft bis zum 17. September. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2023 08:30 Uhr

