Stand: 25.05.2023 16:14 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist in Ratekau (Kreis Ostholstein) beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 74-jährige Ostholsteiner wollte mit seinem E-Bike zum gegenüberliegenden Radweg fahren, als er mit dem von rechts kommenden Auto zusammengestoßen ist. Das teilte die Polizei mit. Der 39-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Wie es dem Rentner derzeit geht, konnte die Polizei nicht sagen. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

Buchungslage in der Region ist zu Pfingsten gut

Die Buchungszahlen an der Ostsee zu Pfingsten sind grundsätzlich gut. Kapazitäten für Kurzentschlossene gibt es aber noch fast überall in der Region, unter anderem in der Lübecker Bucht, berichtet Doris Wilmer-Huperz von der Tourismusagentur: "Wer zu Pfingsten spontan noch an die Ostsee kommen möchte, findet in Scharbeutz, Sierksdorf oder Neustadt in Holstein auf jeden Fall noch eine Unterkunft." Die Buchungslage sieht ähnlich aus wie in 2019 und 2022. Auch die kommenden Monate dürften an der Küste voll werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.05.2023 | 16:30 Uhr