Stand: 25.05.2023 09:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Junger Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Auf einem Bauernhof in Duvensee im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein tödlicher Arbeitsunfall passiert. Laut Polizei geriet am Mittwochabend ein 19-jähriger Mann nach einem Sturz unter einen Düngerstreuer. Wie es genau dazu kommen konnte, steht noch nicht fest. Den Unfall untersucht jetzt die Kriminalpolizei und ein Sachverständiger. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

"Frei Dorfschule Lübeck": Konflikt geht weiter

Nach der Schließung der "Freien Dorfschule Lübeck" hat das Bildungsministerium in Kiel die Vorwürfe der Schulleitung zurückgewiesen. Der Widerruf der Ersatzschulgenehmigung sei ein ganz normales Verwaltungshandeln der Schulaufsicht, sagte ein Sprecher. Das Bildungsministerium in Kiel hatte der "Freien Dorfschule Lübeck" die Genehmigung entzogen, weil bei Kontrollen regelmäßig Lehrer fehlten und mehr als die Hälfte aller Schüler nicht anwesend war. Am Freitag endet die Frist, bis zu der die Schule den Unterricht einstellen muss. Das hatte das Kieler Bildungsministerium verfügt. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Bis Freitag neue Baustelle in Lübeck

Am Donnerstag und Freitag wird in Lübeck die Fahrbahn in der Kronsforder Allee zwischen der Geniner Straße und dem St. Jürgen-Ring erneuert. Nach Angaben der Stadt wird der Verkehr daher halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Zusätzlich regelt eine Ampel den Verkehr. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.05.2023 | 08:30 Uhr