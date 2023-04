Stand: 21.04.2023 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nordpferd-Messe startet in Neumünster

Noch bis Sonntag dreht sich in den Holstenhallen in Neumünster alles um Pferde. Für die größte Pferdemesse Schleswig-Holsteins, die Nordpferd, wurden laut Veranstalter mehr als 200 Stände gebucht - von Futtermittel bis Bekleidung und Zubehör gibt es dort alles zu kaufen. Außerdem werden Vorführungen und Seminare angeboten. Zudem gibt es ein Pferdetheater. Bei der letzten Nordpferd vor vier Jahren kamen rund 30.000 Besucher. Bisher fand die Messe alle zwei Jahre statt, fiel aber 2021 coronabedingt aus. In Zukunft soll die Nordpferd jährlich nach Neumünster kommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

"Viel Lärm um nichts" im Kieler Sommertheater

Ein Musical zu William Shakespeares Tragikomödie "Viel Lärm um nichts" wird in diesem Jahr beim Kieler Sommertheater aufgeführt. Kiels Theaterintendant Daniel Karasek war maßgeblich an der Neuübersetzung des Klassikers beteiligt und führt beim Kieler Sommertheater die Regie. Premiere von "Viel Lärm um nichts" ist am 30. Juni. Darauf folgen bis Mitte Juli 14 weitere Vorstellungen auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Motorrad-Unfall in Schönbek

Am Donnerstag ist nördlich von Schönbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf einer Landstraße ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 20-Jährige starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Laut Polizei rutschte er in einer Rechtskurve weg und kollidierte mit einem Auto. Das Motorrad geriet samt Fahrer unter den Wagen und ging in Flammen auf. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.04.2023 | 08:30 Uhr