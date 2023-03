Stand: 22.03.2023 09:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Neuer Studiengang in Neumünster

Neumünster wird Hochschulstandort - heute werden die ersten Studierenden an der Fachhochschule in Kiel begrüßt: Gut 60 Menschen können ab diesem Sommersemester den dualen Studiengang Pflege an der Fachhochschule Kiel belegen. Die meisten Vorlesungen finden aber in Neumünster im Bildungszentrum des Friedrich-Ebert-Krankenhauses statt, denn das ist der Kooperationspartner des dualen Studiums. Von Montag bis Donnerstag arbeiten die Studierenden im Krankenhaus, freitags und samstags stehen Vorlesungen auf dem Plan. Mit dem neuen Studiengang soll die Pflege gestärkt werden, so Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Auch die Imland Klinik in Rendsburg und das Helios Klinikum in Schleswig sind an dem neuen Studiengang beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Umweltminister will Nationalpark an Ostseeküste

Ein Nationalpark an großen Teilen der Ostseeküste - das schlägt Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) vor. Denn der Ostsee gehe es schlecht, sagte der Politiker am Dienstag. Auch die Küste in Schleswig-Holstein soll ein Teil des Nationalparks werden: Nach dem bisherigen Vorschlag soll die südliche Eckernförder Bucht mit ihrer Steilküste, aber auch die östliche Kieler Bucht von Laboe bis Fehmarn dazugehören, so Goldschmidt. In den Kernzonen des Schutzgebietes soll keine Fischerei erlaubt sein. Landwirtschaftliche Flächen an Land hingegen sollen nicht geschützt werden. Das Umweltministerium spricht jetzt mit der Landwirtschaft, der Fischerei und Wassersportlern über den möglichen Nationalpark. Eine Entscheidung soll erst 2024 fallen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Kippensammeln zum Weltwassertag

Gut 100 Schülerinnen und Schüler sowie Azubis treffen sich heute Vormittag in Neumünster, um weggeworfene Zigarettenstummel zu sammeln. Damit möchten sie am heutigen Weltwassertag zeigen, dass weggeworfene Zigarettenkippen das Trinkwasser extrem gefährden, sagt Mohamad Rajab, Lehrer an der Walter-Lehmkuhl-Schule Neumünster. Auch Schüler aus Bad Segeberg, Elmshorn, Kiel und Rendsburg beteiligen sich an der Aktion. Nach dem Sammeln werden die Kippen zusammengetragen und gezählt. Die meisten Teilnehmenden sind 15 bis 16 Jahre alt. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

