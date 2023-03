Stand: 17.03.2023 09:31 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Streckennetz der Deutschen Bahn in SH besonders marode

Kaputte Oberleitungen, marode Bahnhöfe, defekte Bahnübergänge oder Weichen - das Schienennetz in Deutschland bekommt schlechte Noten - besonders aber in Schleswig-Holstein. Das steht nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung in einem internen Bericht der Deutschen Bahn, der am Donnerstag dem Aufsichtsrat vorgelegt wurde. Beim Fahrgastverband ProBahn ist man über die miesen Noten für Schleswig-Holstein wenig überrascht. Sie zeigen laut ProBahn, wie wenig in der Vergangenheit investiert wurde. Dass es besonders schlecht um die Gleisanlagen im Raum Kiel steht, liegt am gestiegenen Verkehrsauffkommen auf den Strecken Kiel-Hamburg und Flensburg-Hamburg, sagt ProBahn Sprecher Karl-Peter Naumann. Naumanns Forderung an die Politik: endlich mehr Geld in die Hand nehmen. Das findet auch Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und zeigt dabei mit dem Finger auf Berlin. "Wir zahlen Jahr um Jahr mehrere hundert Millionen Euro Schienengelder. Und sind dann auch natürlich enttäuscht, dass dann nicht mehr in die Reparaturen der Schienen fließt", so Madsen. Der Zustandsbericht sei bekannt, teilte das Bundesverkehrsministerium mit und verwieß darauf, dass der Bund rund 86 Milliarden Euro in den kommenden sechs Jahren ins Netz investieren will. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Verletzte nach illegalem Autorennen

Auf der B430 in Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind am Donnerstag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizei könnte ein verbotenes Autorennen der Hintergrund sein. Zeugen hätten von einem Rennen zwischen zwei Kleinwagen gesprochen. Einer der Wagen geriet demnach in den Gegenverkehr und krachte mit einem Wohnmobil zusammen. Der 34 Jahre alte Fahrer des Autos wurde lebensgefährlich verletzt, der Fahrer des Wohnmobils schwer. Der dritte Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in eine Böschung. Er wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

"Oben ohne" baden für alle in Kiels Schwimmbädern

Auch Frauen dürfen in den städtischen Schwimmbädern von Kiel künftig "oben ohne" baden gehen. Am Donnerstagabend hat die Ratsversammlung diesen Entschluss gefasst und die Badesatzung entsprechend geändert. Eine große Mehrheit stimmte für die Änderung. Gegenstimmen gab es nach Angaben eines Stadtsprechers nur von der CDU und der AfD. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Andreas-Gayk-Medaille für Edda Hinrichsen

Die Andreas Gayk Medaille ist dieses Jahr an Edda Hinrichsen verliehen worden. Die 83-Jährige habe sich mehr als ihr halbes Leben lang für die Rettung und den Erhalt des Alten Botanischen Gartens in Kiel eingesetzt, begründete die Stadt die Entscheidung. 1980 gründete sie einen Verein zum Erhalt des Botanischen Gartens, bis 2022 war sie die Vorsitzende dieses Vereins, der inzwischen mehr als 300 Mitglieder hat. Edda Hinrichsen kann laut Stadt ohne Übertreibung als Retterin des Alten Botanischen Gartens Kiel bezeichnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

"Nacht der Bibliotheken" in Schleswig-Holstein

Zum dritten Mal findet in Schleswig-Holstein die "Nacht der Bibliotheken" statt. Rund 50 Bibliotheken beteiligen sich - das Motto lautet "Grenzenlos". Präsentiert werden dabei auch viele digitale Angebote. In der Stadtbibliothek Reinbek (Kreis Stormarn) sind eine QR-Code-Rallye und eine Puzzle-Challenge geplant. Die Stadtbücherei Neumünster lädt zu einer Krimi-Lesung mit dem Autoren Jochen Bender ein. Und die Stadtbücherei Ahrensburg (Kreis Stormarn) bietet für Jugendliche ab zwölf Jahren ein Turnier an der Spielekonsole. In Wedel (Kreis Pinneberg) wiederum können ältere Jugendliche und Erwachsene an einem Online-Spiel zum Thema Fake-News teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:00 Uhr

