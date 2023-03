Stand: 08.03.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Unfälle durch Glätte verbleiben bisher glimpflich

Auch in Kiel und Umgebung war und ist es am Mittwoch glatt. Laut Polizei-Leitstelle gab es seit dem Morgen viele Unfälle. "Die Telefone stehen nicht mehr still", sagte eine Sprecherin. In den meisten Fällen blieb es bei den Unfällen bei Blechschäden oder nur leichten Verletzungen, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Warnstreiks in der Region

Erneute Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden ab Donnerstag die Kitas und soziale Einrichtungen betreffen. Die Gewerkschaft ver.di kündigte an, dass in vielen Einrichtungen der Betrieb nur eingeschränkt laufen wird oder Kitas ganz schließen müssen. In Neumünster sind die Kitas bereits am Mittwoch geschlossen. Außerdem kann es sein, dass in der Stadt kein Müll abgeholt wird. Doch nicht nur der soziale Bereich ist von Warnstreiks betroffen. Auch in der öffentlichen Verwaltung kann es zu Streiks kommen. Hintergrund des Warnstreiks ist ein Streit ums Geld. Ver.di fordert unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld, den kommunalen Arbeitgebern ist das zu viel. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Auftritt von Daniele Ganser in Kiel

Der umstrittene Historiker Daniele Ganser tritt am Mittwochabend in der Kieler Ostsee-Arena auf. Laut Programm will er über die Gründe des Ukraine-Kriegs sprechen. Der Antisimitismusbeauftragte das Landes, Gerhard Ulrich, kritisiert die Arena scharf dafür, Ganser in Kiel eine Bühne zu bieten. Er suggeriere, dass kritische Menschen verfolgt werden und eine neue Weltordnung geschaffen werden soll, so Ulrich: "Das ist ein krasser Antisemitismus, das ist die Sprache der rechten Szene." Auch Kommunal- und Landespolitiker hatten sich gegen den Auftritt von Daniele Ganser ausgesprochen und die Arena aufgefordert, den Auftritt abzusagen. Diese lehnte die Absage ab und verwies darauf, dass es gültige Vertäge mit Ganser gebe. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

