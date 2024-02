Stand: 22.02.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Erstaufnahme und Unterkunft: Städte und Gemeinden in SH fordern mehr Hilfe

Kiel, Neumünster und Rendsburg gehören zu insgesamt sieben Städten und Gemeinden, die für ihre Erstaufnahmeeinrichtungen und Landesunterkünfte mehr Unterstützung fordern. Bei einem Treffen in Boostedt (Kreis Segeberg) haben der Städteverband und der Gemeindetag am Mittwoch einen 11-Punkte Katalog vorgestellt. Besonders wichtig sei den Kommunen, dass sie langfristig planen können und dass die Geflüchteten gleichmäßig auf die Einrichtungen im Land verteilt werden. Außerdem fordern sie eine bessere Anbindung der Einrichtungen an den ÖPNV sowie mehr Freizeitmöglichkeiten für Geflüchtete. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Kiel: Stephan-Heinzel-Straße bleibt länger gesperrt

Nach dem Bruch einer Fernwärmeleitung in Kiel bleibt die Stephan-Heinzel-Straße noch mehrere Tage gesperrt. Laut Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster konnte der Bruch der Rohrleitung provisorisch repariert werden. Um die Leitung in den nächsten Tage zu erneuern, muss die Straße jedoch voraussichtlich bis Mitte März gesperrt bleiben. Während der Arbeiten wird die Versorgung mit Fernwärme vorübergehend eingestellt. Die betroffenen Haushalte werden laut Schuster rechtzeitig informiert. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Delfine in Kieler Förde gesichtet

In der Ostsee und der Kieler Förde sind zwei Delphine gesichtet worden. Segelsportler beobachteten und filmten die Tiere - der Heikendorfer Meeresbiologe Boris Culik bestätigte die Sichtung. In den vergangenen Jahren sind immer wieder Delfine in der Kieler und der Eckernförder Bucht gesehen worden. 2016 folgte ein Delfin Heringen sogar durch die Holtenauer Schleusen bis kurz vor Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in den Nord-Ostsee-Kanal. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Neumünster: Stolpersteine werden in App aufgenommen

Die 33 sogenannte Stolpersteine in Neumünster werden in die App "Stolpersteine Schleswig-Holstein" aufgenommen. Der Landesbeauftragte für politische Bildung hat die Handy-Anwendung im vergangenen Jahr veröffentlicht. Darüber sind die Biografien von Opfern des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein digital abrufbar. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

