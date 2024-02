Stand: 23.02.2024 16:16 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Boom bei Photovoltaik-Anlagen

Im vergangen Jahr wurden in Kiel rund 1.800 Photovoltaik-Anlagen ans Stromnetz angeschlossen. Nach Angaben der Stadtwerke Kiel sind das im Vergleich zu 2022 mehr als doppelt so viele. Mehr als 40 Prozent waren Balkonkraftwerke. Für die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde teilte Netzbetreiber SH Netz einen deutlichen Anstieg bei den Neuinstallationen von Photovoltaik-Anlagen und Stromspeichern mit. Im Kreis Plön waren es im vergangenen Jahr fast 6.000 - jeden Monat wurden also knapp 500 Anlagen neu in Betrieb genommen. Damit hat sich die Zahl der neuen Anlagen auch in diesen beiden Kreisen gegenüber 2022 fast verdoppelt. In 2024 rechnet die SH Netz landesweit nochmal mit deutlich mehr Anträgen für den Anschluss von Photovoltaik-Anlagen. Bereits jetzt liegen dem Netzbetreiber 38.000 Anträge vor, so Unternehmenssprecherin Constanze Burkhardt. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 16:30 Uhr

Ermittlungen nach Wohnungseinbruch in Molfsee

Nach einem Wohnungseinbruch in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Januar ermittelt die Polizei jetzt nach dem noch unbekannten Täter. Der Einbrecher hatte damals hochwertigen Schmuck mit einem Wert in fünfstelliger Höhe aus dem Einfamilienhaus gestohlen. Eine Kamera auf dem Grundstück hatte den Täter gefilmt. Die Bilder wurden jetzt veröffentlicht und sind auf der Internetseite der Polizei einsehbar. Wer die Person kennt, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 16:30 Uhr

Zahlreiche Sturmeinsätze im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Das Sturmtief "Wencke" hat ordentlich gepustet in der Nacht. In der Region rund um Kiel und den angrenzenden Kreisen zählte die Polizei 48 Einsätze. Die Feuerwehr war vor allem im Kreis Rendsburg-Eckernförde im Einsatz und musste dort 16 Mal ausrücken. Laut Polizeisprecher handelte es sich dabei aber meistens um kleinere Vorfälle. Meistens kippten Bäume um oder Alarmanlagen lösten aus. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Schockanrufe in Eckernförde und Neumünster

In den vergangenen beiden Tagen hat es mehrere Fälle von Telefonbetrug gegeben - sowohl in Eckernförde (Kreis Rendbsurg-Eckernförde) als auch in Neumünster. Die Masche bei diesen sogenannten Schockanrufen ist laut Polizei immer dieselbe. Die Täter geben sich als Polizisten aus und erzählen den meist älteren Personen, dass die Tochter oder der Sohn einen Verkehrsunfall verursacht haben, jetzt im Gefängnis sitzen und eine Kautionszahlung benötigen. Sönke Petersen von der Polizei Neumünster mahnt zur Vorsicht: "Ein Polizeibeamter wird am Telefon nicht irgendeine Kautionssumme verlangen, die dann von irgendeinem anderen Polizisten abgeholt werden sollte." Die Täter geben sich laut Petersen teilweise auch als Staatsanwälte aus. Er empfiehlt, sich direkt bei der Polizei zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Feuer in Kiel-Elmschenhagen

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen hat es in der Nacht in einem Wohn- und Geschäftshaus mit Arztpraxis gebrannt. Laut Feuerwehr brach das Feuer in einem Zimmer im ersten Stock aus und drohte, auf den Dachstuhl überzugreifen. Die Helfer hatten den Brand relativ schnell im Griff, rechnen aber mit einem hohen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Handball: THW Kiel in der Champions League weiter erfolgreich

In der Handball Champions League hat sich der THW Kiel am Abend zuhause gegen Pelister aus Nordmazedonien durchgesetzt. Der Endstand lautete 29:23. Dadurch bleibt der THW auf Platz Eins in seiner Gruppe – und hat die direkte Qualifikation für das Viertelfinale vor Augen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2024 08:30 Uhr

Kiel gegen St. Pauli: Spitzenspiel in der 2. Bundesliga

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel trifft heute Abend als Tabellenzweiter auf Spitzenreiter St. Pauli. Holstein-Trainer Marcel Rapp will die Bedeutung der Partie aber nicht übertreiben: "Auch dieses Mal gibt es nur drei Punkte." Rapp konzentriere sich lieber auf die Stärken des Gegners - die Abwehr und die Standards von St. Pauli. Nach einem schwachen Start ins neue Jahr hatten die Kieler zuletzt zwei Spiele gewonnen. Auch die Langzeitverletzten würden teilweise wieder ins Training einsteigen, nur Stürmer Fiete Arp fehlt weiterhin. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 10:00 Uhr

