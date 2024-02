Stand: 20.02.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Nach Erdrutsch: B502 bei Schönkirchen weiter teilweise dicht

Nach einem Erdrutsch bleibt die B502 bei Schönkirchen (Kreis Plön) am Dienstag weiterhin in Richtung Kiel gesperrt, so der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Der vom Wasser abgetragene Hang neben der Straße soll demnach wieder aufgefüllt werden. Das sei aber kompliziert, weil immer wieder Sand nachrutsche, so Juliane Bohrer vom Amt Schrevenborn. Im schlimmsten Fall könne die Straße noch bis Donnerstag gesperrt bleiben, so Bohrer. Zu dem Erdrutsch kam es bereits am Samstagabend. Ein Teich oberhalb der Straße war wegen eines verstopften Abflussrohrs übergelaufen. Das Rohr ist mittlerweile wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Polizei in Rendsburg warnt vor Trickdieben

Die Polizei in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) warnt vor Trickdiebstählen. In der vergangenen Woche waren zwei ältere Frauen davon betroffen. Die unbekannten Täter klingelten jeweils an der Wohnungstür und sagten laut Polizei, dass sie die Wasserqualität überprüfen wollten. Während ein Mann gemeinsam mit der Bewohnerin das Wasser im Badezimmer kontrollierte, versuchte ein anderer, Bargeld in der Wohnung zu finden. Bei einer 81-jährigen Frau klappte das auch. Die Polizei Rendsburg warnt davor, fremde Menschen ins Haus zu lassen und sucht jetzt Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Kiel-Dietrichsdorf

Am Montagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Dietrichsdorf gebrannt. Laut Feuerwehr stand eine Küche in Flammen. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Die beiden Bewohnerinnen, eine Mutter und ihre Tochter, kamen in eine Klinik. Außerdem konnte die Feuerwehr zwei Katzen und einen Hamster retten. Warum das Feuer ausbrach ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

