Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Gedenkstunde für Opfer des Nationalsozialismus in Kiel

Zum jährlichen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus finden auch in Schleswig-Holstein Gedenkstunden statt. Um 9 Uhr startete im schleswig-holsteinischen Landtag in Kiel die zentrale Gedenkfeier. Außerdem wird am Wochenende wieder an mehreren Orten gegen Rechtsextremismus demonstriert. Den Anfang macht am Abend ab 18 Uhr die Demo in Lütjenburg (Kreis Plön). | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Nummer gegen Zeugniskummer - für Kinder und Eltern

Es gibt Halbjahreszeugnisse in Schleswig-Holstein. Schlechte Zeugnisse können schnell zum Stresstest für die ganze Familie werden. Für Betroffene bietet der Kinderschutzbund eine Nummer gegen Kummer an. Dort können Eltern, Kinder und Jugendliche über ihre Sorgen sprechen. Martina Teschner, Leiterin der Ehrenamtsbereiche in Kiel, sagte: "Unsere Beraterinnen und Berater ermöglichen es den Hilfesuchenden, einmal ihre Sorgen von der Seele zu reden." Danach soll gemeinsam über weitere Schritte nachgedacht werden. Das Kinder- und Jugendtelefon ist unter der Telefonnummer 116 111 für die jungen Menschen da. Das Elterntelefon ist unter 0800 111 0 550 zu erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

