Stand: 03.01.2024 10:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Zahl der Arbeitslosen in SH gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Dezember gestiegen. Laut Landesarbeitsagentur waren 89.000 Menschen ohne Job registriert. Das sind 4.700 mehr als im Dezember des Vorjahres. Insgesamt zeigt sich der Arbeitsmarkt trotzdem weiterhin stabil, heißt es vom Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel, Markus Biercher. Vor allem in den Tourismusregionen Nordfriesland und Ostholstein haben sich deutlich mehr Menschen arbeitslos gemeldet. Aber die Nachfrage an Arbeitskräften ist groß. Betriebe und Unternehmen suchen vor allem im Handel, in der Gesundheits- und Sozialbranche und am Bau neue Mitarbeiter. Die landesweite Arbeitslosenquote liegt bei 5,6 Prozent. Die höchste Quote registrierten die Landesarbeitsagentur mit 8,4 Prozent in Neumünster, die niedrigste im Kreis Stormarn mit vier Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 10:00 Uhr

Sturmfluthilfen: Gemeinden warten weiter auf Fördermittel

Seit der letzten großen Sturmflut im Oktober sind viele Küstenabschnitte in der Region stark beschädigt. Auch in der Gemeinde Stein im Kreis Plön. Dort ist gut die Hälfte der Düne weg. Gut 5.000 Kubikmeter Sand müssen jetzt wieder aufgespült werden. Bürgermeister Dieter Schuster (CDU) sorgt sich bei der aktuellen Wetterlage, um die verbliebene Hälfte der Düne. "Wir würden uns wünschen, dass auch wir Fördermittel bereitgestellt bekommen, um unsere Dünenlandschaft wieder herzustellen." Ähnlich sieht es in der Nachbargemeinde Schönberg aus. Dort wurden gut 30.000 Kubikmeter Sand abgetragen. Und auch die Stadt Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wartet auf finanzielle Förderung vom Land, um Schäden zu reparieren. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.01.2024 | 10:00 Uhr