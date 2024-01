Zahl der Arbeitslosen steigt saisonbedingt - auch in Norddeutschland Stand: 03.01.2024 10:55 Uhr Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember saisonbedingt auf 2,637 Millionen gestiegen. Auch die norddeutschen Bundesländer verzeichnen eine höhere Zahl von Arbeitslosen. Dennoch bezeichnen Arbeitsmarktexperten die Lage als stabil.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember auf 2,637 Millionen gestiegen. Dies seien 31.000 mehr gewesen als im November und 183.000 mehr als im Dezember 2022, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mit. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent gestiegen. BA-Chefin Andrea Nahles erklärte den Anstieg mit dem Beginn der Winterpause. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung hätten im Dezember wie üblich zugenommen. Allerdings sei Kurzarbeit wieder etwas mehr in Anspruch genommen worden.

Saisonbereinigt legte die Erwerbslosenzahl im Dezember um 5.000 zu. Im Jahresdurchschnitt 2023 stieg die Arbeitslosenzahl deutlich um 191.000 auf 2,609 Millionen. Die schwache Konjunktur sei nicht spurlos am Arbeitsmarkt vorübergegangen, sagte Nahles: "Gemessen am Ausmaß der Belastungen und Unsicherheiten behauptet sich der Arbeitsmarkt aber nach wie vor gut."

Niedersachsen: Arbeitslosigkeit steigt im Dezember leicht

Die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen ist zum Jahresende 2023 - wie zum Beginn des Winters üblich - ebenfalls noch einmal leicht gestiegen. Insgesamt waren 253.710 Menschen arbeitslos gemeldet, 3.570 mehr als im Vormonat, wie die BA-Regionaldirektion in Hannover mitteilte. Die Quote blieb unverändert bei 5,7 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch bei 5,5 Prozent gelegen. Bezogen auf den Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 14.755.

Schleswig-Holstein: Leichter Anstieg der Arbeitslosenzahl

Die Zahl der Erwerbslosen ist in Schleswig-Holstein zum Jahresende leicht gestiegen. Im Dezember waren 89.000 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die BA-Regionaldirektion Nord berichtete. Das waren 1.700 Menschen mehr als noch im November und 4.700 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 5,6 Prozent, nach 5,5 Prozent im November und 5,3 Prozent Ende 2022. "An der insgesamt stabilen Situation am Arbeitsmarkt hat sich auch im Dezember nichts geändert", sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Biercher. Der Anstieg im Vergleich zum November sei jahreszeitlich typisch. "Hinzu kommen konjunkturelle Einflüsse, die sich im Vorjahresvergleich besonders im Handel bemerkbar machen und sich auch am rückläufigen Weihnachtsgeschäft deutlich zeigten." Unter den Kreisen hatte Stormarn im Dezember mit 4,0 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote und Dithmarschen mit 6,0 Prozent die höchste Quote. In den vier kreisfreien Städten war sie in Kiel mit 7,4 Prozent am niedrigsten und in Neumünster mit 8,4 Prozent am höchsten.

Für bemerkenswert hält Biercher weiter das deutliche Plus bei den sozialversicherungspflichtigen Jobs von 8.600 Stellen laut Daten vom Oktober. Neue Stellen entstanden im Vorjahresvergleich im Gesundheits- und Sozialwesen (plus 3.500), im Bereich der Immobilien, freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (plus 2.000) sowie im Bereich der öffentlichen Verwaltung und Sozialversicherungen (plus 1.700). Dagegen gingen beispielsweise im Handel 2.100 Jobs verloren. Zuletzt hatten die Arbeitsagenturen 25.600 sozialversicherungspflichtige Stellen im Bestand, rund 2.500 weniger als vor einem Jahr.

Mecklenburg-Vorpommern: Arbeitslosigkeit erneut gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Dezember im Vormonatsvergleich um 4,2 Prozent auf 65.000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich dadurch auf 8,0 Prozent, wie die BA-Regionaldirektion Nord in Kiel mitteilte. Im November lag die Quote bei 7,6 Prozent. Das Plus im Vergleich zum Vormonat November sei saisonal typisch und daher nicht ungewöhnlich, so Regionaldirektion-Chef Biercher. Besonders im verarbeitenden Gewerbe und Baugewerbe hinterlasse die gedämpfte Konjunktur Spuren. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen zeige sich der Arbeitsmarkt aber weiterhin stabil.

Hamburg: Arbeitsmarkt tritt auf der Stelle

Der Hamburger Arbeitsmarkt tritt auf der Stelle. Die Zahl der Arbeitslosen blieb im Dezember nahezu unverändert, stieg im Vergleich zum Vormonat um lediglich 82 oder 0,1 Prozent auf 82.800, wie die Hamburger Agentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote liege damit seit nunmehr fünf Monaten bei 7,6 Prozent, aber 0,7 Prozentpunkte über der Quote vom Dezember 2022. Im Jahresvergleich habe sich die Zahl der Menschen ohne Job um 10,8 Prozent oder 8.086 Frauen und Männer erhöht. Für den Januar rechnet der Chef der Arbeitsagentur, Sönke Fock, mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Größenordnung werde zwischen 4.000 und 6.000 Frauen und Männern liegen, die zum Jahresende 2023 ihre Arbeit verloren haben und sich arbeitslos melden müssen. Die Statistik bezieht sich auf Daten, die bis zum 13. Dezember erhoben wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 03.01.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Arbeitsmarkt