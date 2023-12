Stand: 22.12.2023 10:07 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Weihnachtsessen für Wohnungslose

In Kiel hat die Stadtmission Mensch gestern Abend wohnungslose Menschen zu einem Weihnachtsessen eingeladen. Die Veranstaltung fand unter dem Motto "Budenzauber" im Alten Güterbahnhof statt. Gespendete Lebensmittel wurden vom Kochclub Leider Lecker e.V. zubereitet. Die Stadtmission organisierte nach eigenen Angeben auch kostenlose Haarschnitte von den Barber Angels. Mit unter den Helfern dabei war auch der ehemalige Holstein-Kiel-Profi Fin Bartels. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Sturm sorgt für viele Einsätze - nur geringe Schäden

Sturmtief "Zoltan" hat in der Nacht nur für geringe Schäden in der Region gesorgt. Die Polizei zählte zwischen 18 Uhr am Donnerstagabend und 5 Uhr morgens am Freitag mehr als 100 Einsätze. Oft waren es umgestürzte Bäume oder umherfliegende Gegenstände. Der Zugverkehr ist noch stark eingeschränkt. Laut Bahn fielen am Morgen die meisten Verbindungen im Nah- und Fernverkehr ab Kiel aus. Reisende sollen sich vorab im Internet informieren - auch mit Blick auf den Weihnachtsreiseverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Holtenauer Hochbrücken werden wieder freigegeben

In Kiel werden heute Vormittag nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) die Holtenauer Hochbrücken wieder freigegeben. Vor etwa einem Jahr waren die beiden Bauwerke von einem Frachter bei einer Havarie schwer beschädigt worden. Jetzt kann der Verkehr wieder in beide Richtungen auf je zwei Spuren rollen. Die Reparatur hat laut LBV rund sieben Millionen Euro gekostet - der Bund hat die Summe zunächst gezahlt. Wer genau die Schuld an der Kollision trägt, muss noch geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Kiel teilte mit, dass die Ermittlungen noch laufen. Die Kosten soll letztlich der Verursacher tragen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.12.2023 | 08:30 Uhr