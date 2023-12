Stadtmission Kiel veranstaltet Weihnachtsessen für Wohnungslose Stand: 22.12.2023 08:24 Uhr Kurz vor dem Weihnachtsfest strahlt der Alte Güterbahnhof in Kiel weihnachtlich. Auf wohnungslose Menschen wartet ein leckeres Essen, Geschenke und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

von Marina Heller

Sturmtief "Zoltan" treibt am Donnerstagabend die meisten Menschen in Schleswig-Holstein ins Warme. Gerade zu den Weihnachtstagen freuen sich viele auf einen reichlich gedeckten Tisch und Geschenke unter einem festlich beleuchteten Baum. Doch nicht alle können sich ein üppiges Festmahl leisten oder haben überhaupt ein Dach über dem Kopf.

Damit auch wohnungslose Menschen in und um Kiel ein schönes Weihnachtsfest erleben können, hat Anki Messerschmidt gemeinsam mit der Stadtmission Kiel unter dem Motto "Budenzauber" zum Weihnachtsessen eingeladen. Das festliche Mahl ist eine Initiative, um wohnungslosen Menschen eine warme Mahlzeit, Geschenke und vor allem ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schenken.

Viele Menschen nutzen das Angebot

Um 17 Uhr ist es soweit. Die Shuttle-Busse mit den Teilnehmenden treffen am Veranstaltungsort ein. Die Vorfreude ist allen ins Gesicht geschrieben. Anki Messerschmidt und ihr Team sind sichtlich gerührt. An der reichlich gedeckten Tafel ist nach kurzer Zeit jeder Platz besetzt.

"Ich habe im Februar angefangen, die Veranstaltung zu planen. Seitdem haben sich immer mehr Menschen bei mir gemeldet, die mich unterstützten wollten. In den letzten sechs Woche habe ich vor Freude fast durchgehend geweint", erzählt Anki Messerschmidt mit glasigen Augen. Es hätte für sechsmal so viele Geschenke gereicht, wenn es keinen Aufnahmestopp gegeben hätte, führt sie weiter aus.

Die Barber Angels sorgen mit einem kostenlosen Haarschnitt für Freude

Der erste Anlaufpunkt für viele ist der kostenlose Besuch beim Friseur. Der Andrang bei den Barber Angels ist an diesem Abend groß. Die Warteschlange zu den Containern der Friseurinnen zieht sich bis in das Hauptgebäude. "Ich wurde vor anderthalb Jahren mit meinem Hund aus meiner Wohnung rausgeschmissen und bin seitdem wohnungslos. Mich heute Abend hier verwöhnen zu lassen, bedeutet mir viel. Ich fühle mich für ein paar Stunden wieder wie ein richtiger Mensch", berichtet Klaus Dieter Paaris voller Freude.

Auch für Friseurin Angela Pieper ist es ein besonderer Arbeitseinsatz: "Ich bin über einen Hempels-Verkäufer auf die Aktion aufmerksam gemacht worden und habe mich den Barber Angels sofort angeschlossen", erzählt die Friseurin, während sie Klaus Dieter Paaris den Bart stutzt. Die Dankbarkeit der Menschen sei Ansporn genug, um bei solchen Veranstaltungen mitzuhelfen.

Buntes Programm sorgt für Unterhaltung

Während das Essen von den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern serviert wird, beginnt das Unterhaltungsprogramm. Zauberer Jeff de Fire sorgt, während er durch die Reihen geht, dafür, dass kein Auge trocken bleibt. Janina Meise kann ihren Augen nicht trauen, als direkt vor ihrer Nase die Karten verschwinden: "Ich bin total dankbar dafür, dass ich das alles hier erleben darf und so viele Gleichgesinnte treffe, mit denen ich mich austauschen kann", erzählt sie.

Für gute Laune und Unterhaltung ist gesorgt

Die Live-Musik von Hanne Pries und Jens Petersen heizt die Stimmung an. Der ein oder andere lässt sich dazu hinreißen bei den Weihnachtsliedern laut mitzusingen und alle Sorgen für den Moment zu vergessen. Niemand kommt zu kurz. Die vielen Geschenke, die zum Abschied verteilt werden, runden die Veranstaltung ab. Für einige Betroffene ist es das erste Weihnachtsgeschenk in vielen Jahren.

Nach einem langen und ereignisreichen Abend stehen die Busse wieder abfahrbereit vor dem Alten Güterbahnhof. Der große Erfolg des Abends lässt Anki Messerschmidt und ihr Team auf eine Wiederholung im nächsten Jahr hoffen. Was bei allen Anwesenden in Erinnerung bleiben wird, ist, dass die wichtigsten Geschenke in der Weihnachtszeit Großzügigkeit und Menschlichkeit sind.

