Stand: 01.12.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neumünster: Erste Schwerlast-Tankstelle mit Wasserstoff eröffnet

In Neumünster ist am Donnerstag die erste Schwerlast-Tankstelle des Landes eröffnet worden, die Grünen Wasserstoff zum Tanken anbietet. Normalerweise fahren die meisten Lkw und Sattelschlepper mit Diesel. Mehrere Unternehmen aus der Region wollen die Tankstelle ab sofort nutzen. Auch entsprechend ausgerüstete Pkw können in Neumünster tanken. Der Preis liegt rund 30 Prozent über dem Diesel-Preis. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Warnstreik im Einzelhandel

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute und morgen Streiks im Einzelhandel angekündigt. In Schleswig-Holstein sind sind Geschäfte in Kiel, und Neumünster betroffen. Der ver.di-Landesbezirk Nord hat unter anderem die Beschäftigten großer Modeketten, Mitarbeitende von IKEA sowie Unternehmen des Groß- und Außenhandels zum Warnstreik aufgerufen. Ver.di will so in den Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Im Einzelhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde - für die unteren Beschäftigtengruppen eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro. Bereits gestern hatten Beschäftigte im Einzelhandel in Lübeck gestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

THW Kiel siegt gegen Paris Saint-Germain

Der THW Kiel feierte am Donnerstagabend einen 26:24 -Heimsieg über den französischen Champion Paris Saint-Germain. Die "Zebras" bleiben damit Tabellenführer in der Vorrundengruppe A der Champions League mit 13 Punkten. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Fußballspiele abgesagt

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband hat einige Spiele abgesagt. Betroffen sind unter anderem Begegnungen auf der Landesebene, von Plön über Kiel, Rendsburg und Neumünster. Der Grund sind die kalten Temperaturen und in der Folge die Platzverhältnisse. Die Generalabsage gilt zunächst bis Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

