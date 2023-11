Stand: 09.11.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Müllentsorgungskosten nach Sturmflut - wer zahlt?

Donnerstagnachmittag soll es in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Treffen zwischen Bürgermeistern, Kommunalpolitik und Campingplatz-Betreibern aus den Regionen Eckernförder Bucht und der Schlei geben. Ein großes Thema ist, wer nach der Sturmflut für die Kosten der Müllentsorgung aufkommen muss. Schäden gibt es nach Angaben des Verbandes für Camping- und Wohnmobiltourismus vor allem auf Plätzen in den Buchten der Ostseeküste. Landesweit wurden 100 Campingplätze beschädigt. Der Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus fordert finanzielle Unterstützung vom Land. Nur so könnten die Schäden rechtzeitig zur neuen Saison beseitigt werden.

Kieler Krankenhäuser stellen Geburtsurkunden aus - Service läuft gut

Seit etwa einem halben Jahr bieten das UKSH und das Städtische Krankenhaus in Kiel einen Geburtsurkunden-Service an. Bisher sind bereits 343 Geburtsurkunden ausgestellt worden. Die beiden Kliniken sagen, dass das Angebot gut angenommen wird und wollen damit weitermachen. Die Stadt Kiel möchte den Service nach Möglichkeit ausweiten.

Eckernförde: Verkehrsbehinderungen wegen Fällarbeiten

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sollen bis Samstag mehrere große und alte Pappeln gefällt werden und zwar im Bereich der Flensburger Straße und beim Grünen Weg. In diesem Zeitraum kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadtverwaltung sagt, dass die Bäume nicht mehr stabil stünden und deswegen kurzfristig gefällt werden müssten.

Wegen Reinigungsarbeiten: Rendsburger Kanaltunnel wird gesperrt

Techniker prüfen heute, wie groß der technische Defekt an der Rendsburger Schwebefähre (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist. Mittwochmorgen ist sie außer Betrieb gegangen. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt haben Techniker der Herstellerfirma versucht, das Problem über eine Fernwartung zu beheben. Das hat nicht geklappt. Heute soll nun vor Ort versucht werden, die Schwebefähre zu reparieren. Solange müssen Fußgänger, Rad- und Autofahrer die Fähre Nobiskrug oder den Kanaltunnel benutzen. Der Autotunnel ist allerdings heute wegen Reinigungarbeiten nur eingeschränkt befahrbar.

