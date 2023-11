Stand: 01.11.2023 10:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Hilfe nach der Sturmflut: Informationsveranstaltung in Rendsburg

Im Kreishaus in Rendsburg beantworten am Mittwochabend verschiedene Ansprechpartner die Fragen von Betroffenen der Sturmflut im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Vor Ort - und digital - können sich die Teilnehmenden über ihre Möglichkeiten informieren. Landrat Rolf-Oliver Schwemer möchte so die Themen ansprechen, die die Betroffenen bewegen. "Ich bin selber letzte Woche mehrfach vor Ort gewesen, habe dort viele Gespräche geführt und gemerkt: Es gibt ein großes Informationsbedürfnis", berichtet der parteilose Jurist. Neben Genehmigungen von Maßnahmen seien auch mögliche finanzielle Hilfen und die Entsorgung von Sperrmüll wichtige Themen. Die Infoveranstaltung beginnt um 17 Uhr im Kreishaus in Rendsburg. Die Online-Teilnahme läuft über die Homepage des Kreises. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Kiel: KVG und Nah.SH betreiben Marktforschung

In den Bussen der KVG in Kiel werden ab Mittwoch die Fahrgäste gefragt, wie zufrieden sie mit dem ÖPNV in der Stadt sind. Dabei geht es unter anderem um den Fahrplan, die Pünktlichkeit und die Sauberkeit der Fahrzeuge. Fahrgäste auf der Linie 60S, die zwischen Universität und Fachhochschule pendelt, werden zudem speziell zu ihren Fahrgewohnheiten befragt. Die Umfragen dauern noch bis Anfang Dezember. In ganz Schleswig-Holstein ermittelt Nah.SH außerdem gerade, wie viele der Fahrgäste einen Schwerbehindertenstatus haben. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Kiel: Feldstraße bleibt bis in den Winter gesperrt

In Kiel bleibt die Vollsperrung der Feldstraße zwischen Bülowstraße und Düvelsbeker Weg voraussichtlich bis Anfang Dezember bestehen. Das teilen die Stadtwerke Kiel mit. Ursprünglich sollte die Sperrung nun wieder aufgehoben sein, doch Probleme bei den Lieferketten führten neben anderen Gründen zu der Verzögerung. Die Stadtwerke sanieren in der Feldstraße das Strom- und Trinkwassernetz. Im Winter soll die Vollsperrung aufgehoben werden - bevor im Frühjahr dann die Straße asphaltiert wird und neue Bushaltestellen aufgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

