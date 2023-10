Stand: 26.10.2023 20:36 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Berichtsgebiet des Studios Kiel vom 26. Oktober 2023.

Feuer in Kieler Studentenwohnheim

Bei einem Feuer in einem Kieler Studentenwohnheim ist am Donnerstag ein Mensch leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte es in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss angefangen zu brennen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Zimmer komplett in Flammen. Der Einsatz zog sich mehrere Stunden. Unter anderem mussten die Einsatzkräfte das Dach abnehmen, um an alle Glutnester ranzukommen. Warum das Feuer ausgebrochen war und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 20:00 Uhr

Kiel-Holtenau: NOK-Schleuse nach Frachterunfall wieder freigegeben

Am frühen Mittwochabend war es in der Südkammer der Schleuse in Kiel-Holtenau zu einem Frachterunfall gekommen. Das leicht beschädigte Schleusentor wurde am Donnerstag repariert - dadurch gab es fast den gesamten Tag über Einschränkungen im Schiffverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Am Donnerstagabend konnten die Arbeiten schließlich abgeschlossen und das Schleusentor freigegeben werden. Zu den Unfallumständen ermittelt die Wasserschutzpolizei. Nach ersten Angaben habe ein technisches Problem an Bord des niederländischen Frachters "Amadeus Aquamarijn" die Kollision verursacht. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 19:00 Uhr

Wartungsarbeiten am Rendsburger Kanaltunnel: Sperrungen im November

Im Rendsburger Kanaltunnel werden Anfang und Ende November turnusmäßig Wartungsarbeiten durchgeführt. Dafür wird der Tunnel mehrfach für jeweils eine halbe Stunde gesperrt, ansonsten wird der Verkehr einspurig pro Richtung durch eine Tunnelröhre geführt. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Unter anderem sollen der Tunnel am 8. und 9. November gereinigt und die Sensoren für den Brandschutz am 20. bis 23. November ausgetauscht werden. Die Arbeiten finden vier Mal im Jahr statt, damit es nicht zu außerplanmäßigen Sperrungen durch Defekte kommt. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 14:00 Uhr

Nach Sturm: Kieler Leuchtturm bald wieder im Einsatz

Seit dem Sturm hat der Leuchtturm Kiel draußen vor der Förde keinen Strom. Erst in den nächsten Tagen kann er seinen Betrieb als Leuchtsignal für die Schifffahrt wieder aufnehmen, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) mit. Die Stromversorgung von Land sei unterbrochen worden. Zwei Notstromaggregate seien beschädigt und auch das Bauwerk des Turms sei so stark beschädigt, dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt prüft, ob das Versetzen von Lotsen dort überhaupt noch möglich sein wird. "Wir wollen ihn auf jeden Fall wieder in Betrieb nehmen, sodass er als Leuchtfeuer wieder arbeitet." | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

Nach Sturmflut: Müll loswerden im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Aufräumarbeiten nach der Sturmflut laufen und dabei hat sich viel Müll angesammelt. Die Entsorgungsunternehmen haben viel zu tun. Wer seinen Müll im Kreis Rendsburg-Eckernförde loswerden will, bekommt dafür mehr Zeit. Laut Abfallwirtschaft sind die Recyclinghöfe in Altenholz und Eckernförde am Donnerstag bis 17 Uhr geöffnet - in Eckernförde ist das kommenden Mittwoch auch so. Außerdem wird ein Aufräumtrupp mit vier Fahrzeugen am 1. November extra Sammeltouren in Eckernförde fahren. Im Kreis Plön ändert sich hingegen nach Angaben des Kreises nichts an den bisherigen Öffnungszeiten. Ähnliches meldet auch die Stadt Kiel. Dort hat die ABK aber extra Container an besonders vom Sturm betroffenen Orten, wie Schilksee oder Friedrichsort, aufgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

Bäderregelung endet am Wochenende

Am Wochenende endet die Bäderregelung für die Sommersaison. Der Kompromiss zwischen Land, Gewerkschaft ver.di und Kirchen erlaubt es unter anderem Lebensmittelgeschäften, in ausgewählten touristischen Orten auch sonntags zwischen 11 und 19 Uhr zu öffnen. In der Region betroffen sind Schilksee und Falckensteiner Strand in Kiel, Heikendorf und Schönberg im Kreis Plön sowie Schwedeneck und Klein Wittensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die nächste Bäderregelung gilt ab Mitte Dezember. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

