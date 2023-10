Stand: 27.10.2023 20:08 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Herrenloses Gepäckstück: IKEA Kiel evakuiert

In Kiel ist am Freitagabend das Möbelhaus IKEA geräumt worden, nachdem dort ein herrenloser Koffer in der Tiefgarage gefunden wurde. Das bestätigte die Polizei. Den Angaben zufolge mussten 200 bis 250 Menschen das Gebäude verlassen, sie wurden mit Bussen zu einem nahegelegenen Parkplatz gebracht. Der Kampfmittelräumdienst untersuchte das Gepäckstück - und konnte keine Gefahr ausmachen. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 20:00 Uhr

Weiterhin Aufräumarbeiten nach Ostsee-Sturmflut

Eine Woche nach der Ostsee-Sturmflut laufen die Arbeiten an der Küste auf Hochtouren. Vielerorts wird aufgeräumt und Schäden werden begutachtet, zum Beispiel in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Schönberg (Kreis Plön) oder Fehmarn (Kreis Ostholstein). In Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) regt sich Bürgermeister Holger Klink indessen über störende Schaulustige auf: "Wenn jeder Sensationstourist, der im Moment im Ort ist, mit anpacken würde, dann wären wir nächste Woche fertig." Teilweise müssten sogar Straßen gesperrt werden, weil sie überlaufen seien, so Klink. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 16:30 Uhr

Holstein Kiel: Trainer Rapp zuversichtlich gegen Nürnberg

Am Sonntag steht für Holstein Kiel das nächste Heimspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga an - zu Gast ist dann der 1.FC Nürnberg. Die meisten Punkte haben die Kieler bisher auswärts geholt, zuletzt am vergangenen Wochenende in Rostock - im eigenen Stadion ist die Bilanz bisher durchwachsen. Das Zwischenfazit von Holstein-Trainer Marcel Rapp fällt nach zehn Partien und Tabellenplatz drei trotzdem positiv aus: "Wir haben einen guten Spirit und eine gute Qualität in der Mannschaft." Anpfiff am Sonntag gegen Nürnberg ist um 13:30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 12:00 Uhr

Falscher Polizist kontrolliert Zugreisende

Ein 48-jähriger Mann hat sich am Donnerstagabend in der Regionalbahn von Hamburg nach Neumünster als Polizist ausgegeben und Zugreisende kontrolliert. Er durchsuchte dabei eine Tasche und sagte, er würde eine Waffe mit sich führen. Einigen Reisenden kam der vermeintliche Zivilpolizist suspekt vor und alarmierten die Polizei. Beamte nahmen den Mann am Bahnhof in Neumünster fest. Laut Polizeiangaben führte er keine Waffe mit sich. Er gab an, sich nur um die Sicherheit kümmern zu wollen. Ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung gegen ihn wurde eingeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 13:00 Uhr

Die gesunkenen Boote von Kiel-Schilksee

Nach dem Sturmtief von vergangenem Freitag sind auch am Olympiahafen in Kiel-Schilksee viele Boote zerstört oder gesunken. Auch die Marine half und war mit sieben Minentauchern vor Ort, um gesunkene Boote zu finden. Fregattenkapitän Thomas Hain, stellvertretender Kommandeur vom Marinestützpunkt Kiel, sagte: "Wir haben ungefähr bisher 30 Objekte gefunden, die so bisher noch nicht zugeordnet werden konnten und dann in einem weiteren Schritt, in einem Tauchgang näher identifiziert werden." Die Situation würde außerdem als Ausbildungsmaßnahme genutzt, da diese Form der Taucherei in einem Übungsbetrieb nicht abgebildet werden könne. Das Land hat angeordnet, dass alle Bootsbesitzer ihre Boote bis zum Dienstag kommender Woche geborgen und gesichert haben müssen. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

ver.di ruft zu Warnstreik in Groß- und Einzelhandel auf

Die Gewerkschaft ver.di hat am Freitag die Beschäftigten vieler Betriebe im Groß- und Einzelhandel unter anderem in Schleswig-Holstein zum Warnstreik aufgerufen. In der Region sind das unter anderem die IKEA-Filiale in Kiel sowie die H&M Filialen. Ver.di fordert in der Tarifrunde beispielsweise für die Arbeitnehmer im Großhandel ein Lohnplus von 13 Prozent - mindestens aber 400 Euro mehr. Im Einzelhandel sollen die Beschäftigten nach dem Willen der Gewerkschaft 2,50 Euro pro Stunde mehr bekommen. Der Streik soll bis Sonntag dauern. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Feuer in Kieler Studentenwohnheim

Bei einem Feuer in einem Studentenwohnheim in Kiel ist am Donnerstag ein Mensch leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte es in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss angefangen zu brennen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Zimmer komplett in Flammen. Der Einsatz zog sich mehrere Stunden hin. Unter anderem mussten die Einsatzkräfte das Dach abnehmen, um an alle Glutnester ranzukommen. Warum das Feuer ausgebrochen war und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 08:30 Uhr

Handball: THW Kiel siegt über Paris Saint-Germain

Der THW Kiel hat sich in der Handball Champions League durchgesetzt. Der deutsche Rekordmeister gewann beim französischen Titelträger Paris Saint-Germain mit 34:28 - der erste Sieg der Schleswig-Holsteiner gegen die Franzosen seit fast neun Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2023 05:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.10.2023 | 16:30 Uhr