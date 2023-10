Frachterunfall in Kiel-Holtenau - Schleuse wieder freigegeben Stand: 26.10.2023 19:17 Uhr Ein Frachterunfall hat den Schiffverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal beeinträchtigt. Ein Schleusentor in der Südkammer wurde dabei beschädigt - konnte jedoch noch am Donnerstagabend wieder freigegeben werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr am frühen Mittwochabend. Das niederländische Frachtschiff - die 88 Meter lange "Amadeus Aquamarijn" - war nach Angaben der Polizei unterwegs in Richtung Kieler Förde. Innerhalb der Südkammer kam es dann zur Kollision mit dem östlichen Schleusentor. Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht vollständig geklärt. Nach ersten Angaben der Wasserschutzpolizei habe das Schiff aufgrund eines technischen Problems nicht rechtzeitig abstoppen können.

Schleuse wird am Abend wieder freigegeben

Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt - auch Umweltschäden konnten von Experten ausgeschlossen werden. Im Anschluss an die Havarie ließ sich das Tor zunächst nicht mehr bewegen - bis abends musste die Kammer geschlossen bleiben. "Es hat leichte Schäden am Tor gegeben", sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal. Im Laufe des Tages konnten die Schäden behoben werden - am Abend wurde die Schleuse wieder freigegeben.

Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Die "Amadeus Aquamarijn" erhielt ein Weiterfahrverbot.

