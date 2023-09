Stand: 06.09.2023 11:13 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

NordBau Fachmesse in Neumünster eröffnet

In Neumünster ist heute die Fachmesse NordBau gestartet. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) eröffnete die Messe feierlich. 650 Austellerinnen und Aussteller sind in diesem Jahr dabei. Im Mittelpunkt stehen laut Veranstalter moderne Energie- und Wärmetechnik für Immobilien aller Art. Außerdem beraten Experten in mehr als 50 Seminaren über die Lage und Zukunft der Branche. Die Messeleitung erwartet bis Sonntag etwa 60.000 Besucherinnen und Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 12:00 Uhr

Angriff auf zwei Polizeibeamte in Eckernförde

Nach einem gewaltsamen Übergriff auf zwei Polizeibeamte in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten bedrohte ein 20-Jähriger am Montagabend zunächst einen Busfahrer. Als die Polizeibeamten eintrafen, griff der Täter sie gewaltsam an. Dabei wurden sie so schwer verletzt, dass sie vorerst keinen Dienst übernehmen können. Der 20-Jährige muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Spontane Arbeiten an Fähranlegern in Kiel

Die Anleger der Fördefähren in Wellingdorf und Dietrichsdorf (Kiel) werden kurzfristig instandgesetzt. Laut Schlepp- und Fährgesellschaft wollen Taucher heute noch fehlende Schweißnähte in Wellingdorf setzen. Am Anleger Dietrichsdorf sollen die Arbeiten am Montag stattfinden. Wegen der Arbeiten können die Fähren die Anleger nicht durchgehend anlaufen. Die SFK hat deshalb die Fahrpläne angepasst - einige Verbindungen fallen aus. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Erixx Holstein erhält neue Akku-Züge

Auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck gibt es weiter Probleme. In Kiel hat Nahverkehrsbetreiber erixx jetzt mit den Schulungen seiner Lokführer auf den neuen Akku-Zügen begonnen. Die Züge sollen mit etwa einem Jahr Verspätung im Oktober dieses Jahres zum Einsatz kommen. Das gab Geschäftsführer Nicolai Volkmann bekannt. Da derzeit ausschließlich Bestandslokführer geschult werden, ist bis Ende September noch mit Verspätungen zu rechnen. 26 Akku-Züge wurden insgesamt bestellt. Bis Februar 2024 sollen alle geliefert werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Schwerer Lkw-Unfall auf der A7

Die A7 musste zwischen Warder und Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von gestern Abend bis heute Vormittag voll gesperrt werden. Nach Polizeiangaben war um kurz vor 23 Uhr ein mit Käse beladener Lkw ins Schlingern geraten und daraufhin auf die Seite gekippt. Das Fahrzeug rutschte dabei in die Mittelleitplanke - der Fahrer wurde leicht verletzt. Inzwischen wurde das Fahrzeug geborgen - je Richtung ist nur noch der linke Fahrstreifen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 11:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.09.2023 | 12:00 Uhr