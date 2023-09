Stand: 05.09.2023 09:50 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Rettungskräfte üben in Kiel den Ernstfall

In der Kieler Förde proben Rettungskräfte heute den Ernstfall. Nach Angaben der Feuerwehr stellt sich folgendes Szenario dar: Mehrere Marineschiffe hatten einen Unfall und es gibt viele Verletzte. Beteiligt sind auch mehrere Kieler Krankenhäuser. So sollen unter anderem der Transport und die Behandlung der Verletzten geübt werden. Die Helfer weisen darauf hin, dass vor allem im Bereich der Kieler Förde mehr Einsatzfahrten und auch Hubschrauber zu sehen sein werden - eine echte Gefahr besteht aber nicht. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 09:00 Uhr

Feuerwehr verhindert Großbrand in Owschlag

In Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat am Montagabend der Anbau eines Wohnhauses gebrannt. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr konnte aber nach eigenen Angaben verhindern, dass sich die Flammen auch auf das Wohnhaus in der Dorfstraße ausbreiten. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und Schadenshöhe ermittelt nun die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:00 Uhr

Ermittlungen nach Messerangriff in Rendsburg

Nach dem Messerangriff auf einen 40 Jahre alten Mann in einem Rendsburger Parkhaus (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht die Polizei weiterhin nach den mutmaßlichen Tätern und nach möglichen Zeugen. Die Ermittler überprüfen nach eigenen Angaben aktuell Aufnahmen von Überwachungskameras des Parkhauses, die die Tat am vergangenen Freitag aufgezeichnet haben könnten. Das Opfer war bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt worden. Einer der Täter hatte mit einem Messer auf ihn eingestochen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:30 Uhr

Norla-Bilanz: Mehr Besucher als im vergangenen Jahr

Die Veranstalter der Norla in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben eine positive Abschlussbilanz der Messe gezogen. Nach Angaben einer Sprecherin wurden 72.000 Besucher gezählt. Das sind 2.000 mehr als im Vorjahr. Schwerpunkt der Messe war in diesem Jahr eine Tierschau. Es ging aber auch um Solarenergie, Biogas und Windenergie. Insgesamt hatten sich in der vergangene Woche mehr als 540 Aussteller auf dem Messegelände am Nord-Ostsee-Kanal präsentiert. Der Schwerpunkt der kommenden Norla im nächsten Jahr wird das Thema Landtechnik sein. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:30 Uhr

Eckernförde bekommt einen neuen kleinen Wald

Im Rahmen des Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) startet am Dienstag in der Stadt eine Baumpflanzaktion. Auf einer Fläche von 100 Quadratmetern soll nach Angaben der Initiatoren ein sogenannter "Tiny Forest" enstehen - ein Waldstück aus schnell wachsenden Bäumen. In Kürze sollen weitere freie Flächen rund um Eckernförde mit Bäumen bewaldet werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Nordbau mit Fokus auf Energiesparen und Heizen

In Neumünster startet am kommenden Mittwoch die 68. Nordbau auf dem Messegelände der Holstenhallen. Die größte Baufachmesse in Schleswig-Holstein richtet sich sowohl an Fachpublikum als auch an Verbraucher. Laut Veranstalter liegt ein Schwerpunkt in diesem Jahr auf Energiesparen und Heizen. Experten beraten über effiziente Haustechnik, auch ohne Termin. Vor allem an die Baubranche richtet sich das Schwerpunktthema "Wassermanagement": Neben Dachbegrünung geht es dort auch um Regenrückhaltesysteme. Offiziell eröffnet wird die Nordbau, die bis einschließlich Sonntag läuft, am Mittwochmorgen von Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.09.2023 | 08:30 Uhr