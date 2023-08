Stand: 15.08.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

B76 in Kiel: "Überflieger" wieder befahrbar

In Kiel wird heute die Zufahrt von der B404 auf die B76 - der sogenannte Überflieger - wieder freigegeben. Das teilte die Stadt mit. Außerdem sind auf der B76 im Bereich Gewerbegebiet Stormarnstraße und Müllheizkraftwerk wieder zwei Spuren frei statt nur eine - sowohl in Richtung Plön als auch in Richtung Eckernförde. Auf dem Theodor-Heuss-Ring wird seit Monaten gebaut und saniert. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Kiel: Hoher Zulauf bei Sozialkaufhäusern

Ob in Neumünster, Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) oder in Kiel - die Sozialkaufhäuser in Schleswig-Holstein haben derzeit hohen Zulauf. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine nutzen immer mehr Menschen die Einrichtungen. Dort bekommen sie vieles stark vergünstigt oder sogar kostenlos. Dazu sagt Friedrich Keller von der Diakonie Schleswig-Holstein: "Das sind vor allem Menschen, die sich die hohen Lebenshaltungskosten nicht mehr leisten können, aber auch viele ukrainische Geflüchtete kommen in die Sozialkaufhäuser. Das bringt die Einrichtungen zunehmend personell und beim Angebot an die Grenzen. Deshalb freuen sich die Sozialkaufhäuser über Sachspenden, wie Möbel, Kleidung oder Spielzeug - aber auch über Geldspenden." | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Ärztliche Versorgung in Gefahr

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein sieht aktuell die ambulante Versorgung in Gefahr und warnt vor einem Zusammenbruch. Denn einerseits sei der ambulante Bereich unterfinanziert, so die KVSH, andererseits gebe es einen eklatanten Fachkräftemangel. Immer mehr Personal wandere zu Kliniken, Krankenkassen und Behörden ab. Denn da würden höhere Gehälter gezahlt. KVSH-Landesvize Ralph Ennenbach appellierte daher an die Politik, nun dringend die Bedingungen der ambulanten Versorgung zu verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

