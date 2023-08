Stand: 14.08.2023 10:41 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Baustelle Theodor-Heuss-Ring verkleinert sich

In Kiel wird ab Dienstag die Großbaustelle am Theodor-Heuss-Ring wieder kleiner. Ab 6 Uhr wird dann auch der Überflieger wieder befahrbar sein. Der Verkehr auf der B76 im Bereich Gewerbegebiet Stormarnstraße und Müllheizkraftwerk läuft dann wieder auf zwei Spuren. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Prozessauftakt vor dem Kieler Landgericht

Heute beginnt ein Prozess wegen Handels mit Betäubungsmitteln vor dem Kieler Landgericht. Einem 36-jährigen Mann wird vorgeworfen, in Kiel und anderen Orten Betäubungsmittel eingeführt und mit ihnen gehandelt zu haben. Dazu soll er laut Anklage regelmäßig in die Niederlande gefahren sein, um dort den notwendigen Grundstoff zu kaufen. Es geht um Drogen im Gesamtwert von knapp 300.000 Euro. Das Urteil soll Ende August fallen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Brand in Lagerhalle in Fockbek

In Fockbeck (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat in der Nacht zu Montag eine Lagerhalle gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr brannte die Halle bereits komplett, als die Einsatzkräfte 0.30 Uhr im Nübbeler Weg ankamen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. Ein 74-Jähriger zog sich Brandverletzungen am Arm zu. Die Nachlöscharbeiten dauerten die ganze Nacht. Die Brandursache ist unklar, die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Lutterbek: Reetdachhaus-Brand

Am vergangenen Wochenende ist in Lutterbek (Kreis Plön) ein Reetdachhaus komplett niedergebrannt. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Kripo ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

