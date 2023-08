Stand: 10.08.2023 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Arbeiten an Holtenauer Hochbrücke im Zeitplan

Die Reparaturarbeiten an der Holtenauer Hochbrücke in Kiel laufen nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau weiter planmäßig. So sollen die Arbeiten an der Olympiabrücke am 4. September fertig sein. Mittlerweile sind laut Landesbetrieb die Schweißarbeiten durch, sodass schon am Rostschutz an der Außenseite gearbeitet werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Sanierungsarbeiten sorgen für weniger Wasser in Kiel und Plön

Im Osten Kiels sowie in Teilen des Kreises Plön müssen Anwohnerinnen und Anwohner damit rechnen, dass in der Nacht zu Freitag ab und zu weniger Wasser durch die Leitung kommt als üblich. Der Grund sind Sanierungen im Wasserwerk Schwentinental. Die relativ kurzfristige Ankündigung liege am Wetter, sagt Sönke Schuster von den Stadtwerken Kiel: "In dieser Wetterlage ist die Wasserabgabe relativ entspannt, sodass wir Sanierungsabreiten durchführen." In den Stadtteilen Gaarden-Ost, Gaarden-Süd, Kronsburg, Ellerbek-Wellingdorf, Neumühlen-Dietrichsdorf, Elmschenhagen, Schwentinental im Ortsteil Klausdorf und in den Gemeinden Mönkeberg und Schönkirchen ist mit Druckschwankungen zu rechnen. Am Freitag um 5 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

U20-Leichtathletin Adia Budde holt Silber bei EM

Adia Budde vom TSV Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat im Finale der U20-Leichtathletik-EM in Jerusalem die Silbermedaille gewonnen. Sie lief den 3.000-Meter-Hindernislauf in einer Zeit von 10:07:34 Minuten. Budde ist eine der 106 Talente, die Deutschland bei der U20-Leichtathletik-EM in Jerusalem vertreten. Im vergangenen Jahr hatte Budde im selben Stadion bereits Silber bei der U18-EM gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Demonstration gegen Abschiebung in Kiel

Vor einer Woche ist die Tunesierin Mariem F. in der Nacht aus dem psychiatrischen Krankenhaus in Rickling im Kreis Segeberg geholt und nach Schweden abgeschoben worden. Die Abschiebung hatte unter anderem Kritik des Flüchtlingsbeauftragen ausgelöst. Heute Abend soll in Kiel gegen die Abschiebung demonstriert werden. Der Verein Haki, der sich für die Vielfalt sexueller Orientierungen einsetzt, ruft dazu auf. Laut Verein war Mariem F. wegen ihrer Homosexualität aus Tunesien geflohen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Mast gebrochen: Seenotretter helfen Seglern

Die Seenotretter sind in der Kieler Förde Seglern zu Hilfe gekommen. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) waren zwei Erwachsene und zwei Kinder mit einem acht Meter langen Folkeboot unterwegs, als bei Windstärke sieben der Mast brach. Seenotretter aus Laboe (Kreis Plön) nahmen die Familie aus Hessen an Bord, ein Schiff der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung schleppte das havarierte Segelboot zur Innenförde. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 07:00 Uhr

