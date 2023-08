Silber für Altenholzerin Budde bei Leichtathletik-EM in Israel Stand: 10.08.2023 08:18 Uhr Bei der U20-Leichtathletik-Europameisterschaft in Israel hat Adia Budde vom TSV Altenholz Silber über die 3.000 Meter Hindernis gewonnen. Im Hochsprung verpasste Meike Haiduk von der LG Neumünster das Finale.

Adia Budde vom TSV Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat im Finale der U20-Leichtathletik-EM in Jerusalem die Silbermedaille im 3.000-Meter-Hindernislauf gewonnen. Sie lief die Strecke in einer Zeit von 10:07.34 Minuten. Budde kam hinter der Tschechin Karolina Jarosova (10:04.57) und vor Vasiliki Kallimogianni aus Griechenland (10:08.44) ins Ziel. Die Altenholzerin ist eines der 106 Talente, die Deutschland bei der U20-Leichtathletik-EM in Jerusalem vertreten.

Landestrainer Brockmann nennt Budde "ein Aushängeschild"

Experten hatten der 18-Jährigen bereits im Vorfeld des Großereignisses in Israel gute Medaillenchancen ausgerechnet. Budde ist über die 3.000 Meter Hindernis U18-Vize-Europameisterin. Landestrainer Hinrich Brockmann adelte Budde als "hochtalentiert, europäische Spitze über 3.000 Meter Hindernis". Die 18-Jährige sei "eine ganz besondere Läuferin und für uns in Schleswig-Holstein ein Aushängeschild".

Meike Haiduk aus Neumünster verpasst Hochsprung-Finale

Die Hochspringerin Meike Haiduk von der LG Neumünster hatte sich neben Budde als einzige Teilnehmerin aus Schleswig-Holstein für die Europameisterschaft in Israel qualifiziert. Sie verpasste den Sprung ins Finale mit einer Höhe von 1,72 Meter. Den Wettbewerb gewann die Serbin Angelina Topic (1,90 Meter) vor Elisabeth Pihela (Estland, 1,88) und Joana Herrmann (1,86) aus Riesenbeck in Nordrhein-Westfalen.

