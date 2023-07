Stand: 20.07.2023 09:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

GEOMAR-Studie zum Klimawandel vorgestellt

In einer neuen GEOMAR-Studie zum Klimawandel fanden Forschende heraus, dass Entwicklungen in einzelnen Regionen stark von den Berechnungen der Klimamodelle abweichen. Bisher haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler keine genauen Erklärungen dafür. Laut dem Kieler Klimaforscher Mojib Latif braucht es vor allem mehr Rechnerkapazitäten und mehr Messungen. Derzeit könnten die Modelle nicht so gut verifiziert werden wie gewünscht. Die Abweichungen zu den Modellen änderten aber nichts an der globalen Entwicklung, sagen die Forschenden: Wenn die Emissionen steigen, steige auch die globale Erwärmung. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

Ladies' Circle in Neumünster übergibt Spenden

Am Donnerstag übergibt der Ladies' Circle Neumünster Spendengelder in Höhe von 10.000 Euro an die Kindertafel. Das Geld hat der Club durch ein Benifizkonzert mit dem Marinemusikchorps aus Kiel eingenommen. Laut Anne-Kathrin Ickert vom Ladies' Circle Neumünster soll ein Teil des Geldes für ein Kinderferienprogramm genutzt werden. "Dass die Kinder mal die Chance haben zum Beispiel die Nordsee zu sehen oder Ausflüge zu machen wie in den Hansapark", so Ickert. Außerdem werde ein Teil für den Schulbedarf verwendet werden und auch für den vor Ort befindlichen Kindergarten. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

