Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Sechs Wochen bestehende Baustelle im Kreis Plön

Im Kreis Plön ist von heute an die Kreisstraße 41 zwischen Köhn und Hohenfeld aufgrund einer Baustelle gesperrt. Laut dem Landesbetrieb Straßenbau werden der Radweg und die Fahrbahn in dem Abschnitt in den kommenden sechs Wochen erneuert. Noch bis Donnerstag ist deshalb der Abschnitt zwischen Schwartbuck und Hohenfeld in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung für Autos ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Alte Schwentinebrücke in Kiel erhält neues Kopfsteinpflaster

Wie die Stadt Kiel mitgeteilt hat, wird ab heute das Kopfsteinpflaster auf der alten Schwentinebrücke ausgetauscht. Dadurch ist die Brücke nun für etwa zehn Wochen gesperrt. Bisher war die Straße vielen Radfahrern zu uneben und fuhren daher verbotenerweise auf dem Gehweg. In den kommenden zweieinhalb Monaten müssen deshalb Radfahrer an der Brücke absteigen. Die Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) fahren eine Umleitung, für Pkw ist die Brücke gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Kiel: UKSH sucht Freiwillige für Studie zu Post-Covid

Das Institut für Allgemeinmedizin am UKSH Standort in Kiel sucht Menschen, die an Post-Covid-Sympthomen leiden und an einer Studie teilnehmen möchten, bei der einige Medikamente gegen Post-Covid-Symptome untersucht werden. Hanna Kaduszkiewciz leitet die Untersuchung. Im Fokus stehen Patienten mit bestimmten Symptomen, so zum Beispiel Müdigkeit, Luftnot oder Probleme mit der Konzentration. Ebenso sind Angstzustände oder Depressionen eines der möglichen Symptome. Interessierte können sich bis Mitte 2024 beim UKSH melden. Ausgeschlossen von der Studie sind Menschen mit Diabetes und jene die bereits psychische Erkrankungen vor Corona gehabt haben, so Kaduzskiewciz.

